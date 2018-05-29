В Украине средняя зарплата в 2,3 раза выше минимальной, - Госстат

Средняя номинальная зарплата в Украине в апреле выросла до 8480 грн, что на 0,4% превышает показатель марта и на 12,5% превышает показатель апреля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Таким образом, средняя номинальная зарплата в 2,3 раза превышает размер минимальной зарплаты.

В прошлом месяце зарплаты выше среднего выплачивались в промышленности, прежде всего добывающей и фармацевтической, в машиностроении, финансовой сфере и на транспорте.

Напомним, в Украине количество работников с зарплатой 10 тысяч гривен и более в марте 2018 года, по сравнению с мартом 2017 года, выросло вдвое.