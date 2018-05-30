Нафтогаз начал процесс взыскания с Газпрома долга в $2,6 млрд

Работа ведется в Швейцарии, Нидерландах и Великобритании

Нафтогаз начал процесс взыскания с Газпрома долга $2,6 млрд в зарубежных судах во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правительстве Украины.

По его словам, работа ведется в Швейцарии, Нидерландах и Великобритании в рамках статьи 5 Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений.

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"Газпром наверняка будет оспаривать арест в местных судах. Если суд откажет, тогда можно будет сказать, что наложен арест", - отметил собеседник агентства.

Напомним, Стокгольмский арбитраж присудил выплату "Газпромом" "Нафтогазу Украины" штрафа в размере $4,7 млрд по транзитному контракту. "Газпром" направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения.

По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить НАК $2,56 млрд.