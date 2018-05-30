Ющенко возглавил набсовет Альпари Банка

Экс-президент Украины Виктор Ющенко стал главой наблюдательного совета киевского Альпари Банка.



Об этом сообщает Интефакс-Украина со ссылкой на сообщение банка в системе раскрытия информации НКЦБФР в среду, 30 мая.



Отмечается, что Ющенко был избран на эту должность решением единственного участника финучреждения 25 мая.

Ранее главой наблюдательного совета банка был экономист и политик Владимир Лановой.



Нацбанк зарегистрировал Альпари Банк 26 октября 2012 года. По данным центробанка, на 1 января 2018 года единственным акционером банка являлся Бахтари Хедаятоллах. Он является гражданином Украины с постоянным местом проживания в Дубае (ОАЭ).

Ранее Ющенко назвал свое пребывание при власти успешным и считает, что нынешнее руководство должно продолжать его политический курс.