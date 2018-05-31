На модернизацию украинской инфраструктуры привлекут 90 млрд гривен, - вице-премьер-министр

К 2030 году планируется реализовать 46 проектов развития морских портов

В 2018 году на модернизацию украинской инфраструктуры (дороги, железная дорога, аэропорты и морские порты) будет привлечено около 90 млрд гривен.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион, передает пресс-служба Кабмина.

По его словам, морские порты Украины играют ключевую роль в развитии украинской экономики и обеспечивают до 45% экспортно-импортных операций внешней торговли Украины.

Общий доход, сформированный рынком услуг в морских портах Украины, по данным последней отчетности, составил 1,7 млрд долларов, что равно 2% ВВП страны.

"Хочу отметить особую роль портов в энергетической безопасности Украины. В период искусственно созданной угольной блокады на Донбассе, в феврале 2017 года, эффективная работа морских портов помогла не только удержать стабильную работу энергосистемы Украины, а еще и накопить достаточно энергетического угля для стабильного прохождения осенне-зимнего периода", - отметил Кистион.

Также он сообщил, что к 2030 году планируется реализовать 46 проектов развития морских портов с привлечением инвесторов, совокупная стоимость которых составляет почти 44 млрд гривен.

Большая часть проектов предусматривает реконструкцию и строительство новых перегрузочных мощностей, включая строительство новых причалов и тыловых комплексов.

"Это даст возможность создать дополнительно около 5 тысяч рабочих мест, обеспечить пропускную мощность на уровне 157 млн тонн груза", - уточнил он.

Напомним, ранее и.о. председателя Укравтодора Славомир Новак заявил, что ГП "Контроль качества" проверило 90% отремонтированных в прошлом году дорог. И на 136 из 487 объектов были выявлены нарушения.