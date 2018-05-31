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Главная » Деньги » МАУ будет брать за распечатку посадочного талона 15 евро

МАУ будет брать за распечатку посадочного талона 15 евро

МАУ будет брать за распечатку посадочного талона 15 евро
Фото: CLEVER TOUR Туристическое агентство

Это коснется и дальнемагистральных рейсов

31.05.18 556
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Авиакомпания МАУ с 15 июня повышает размер сбора за распечатку посадочного талона в аэропорту до 15 евро.

Об этом сообщает avianews.com.

Более того, теперь сбор будет распространяться также на пассажиров дальнемагистральных рейсов.

Это произойдет "в рамках унификации процедуры регистрации на рейс" с 1 августа. 

Чтобы не платить сбор, нужно пройти регистрацию на рейс онлайн. И либо распечатать талон самостоятельно, либо сохранить его на смартфон.

Зарегистрироваться бесплатно можно через киоски самообслуживания, но такая регистрация возможна не позже, чем за 3 часа до вылета.

 

Напомним, МАУ начала взимать плату за печать талона с 1 июля 2017 года для рейсов Киев-Рига и Рига-Киев. Размер сбора составлял 20 евро. Позже его сократили до 10 евро, но распространили на все внутренние, а также международные направления средней дальности. 

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