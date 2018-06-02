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Главная » Деньги » "Это взрыв на рынке": в Украине оценили потери от пошлин США на сталь

"Это взрыв на рынке": в Украине оценили потери от пошлин США на сталь

"Это взрыв на рынке": в Украине оценили потери от пошлин США на сталь
Фото из открытых источников

Рынки ЕС и Турции являются приоритетными для поставок украинской металлопродукции

02.06.18 1210
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Из-за введения США 25%-ных пошлин на импорт стали металлурги Украины озабочены изменением ситуации на мировых рынках металлопродукции.

Об этом сообщил президент объединения Укрметаллургпром Александр Каленков, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что данное решение было ожидаемым, однако оно несет значительные риски для украинской металлопродукции, особенно в рамках пошлин в отношении ЕС.

"Если в США поставки стали из Украины составляют 1,3%, то в ЕС - более 30%. Более того, несколько недель назад Турция также объявила защитное расследование после введение защитных мер США", - констатировал Каленков.

При этом глава объединения отметил, что рынки ЕС и Турции являются приоритетными для поставок украинской металлопродукции.

"И под риски защитных мер ЕС и Турции попадает более половины всего экспорта украинской металлопродукции на более чем $5 млрд", - подчеркнул Каленков.

Кроме того, генеральный директор Стальканат-Силур Сергей Лавриненко выразил значительную озабоченность ситуацией на рынке металлопродукции в ЕС, что отразится и на украинских метпредприятих.

"На рынке ЕС очень много стали. И пошлины США отразятся и на нас, и на наших метпредприятиях - на ArcelorMittal, на Метинвесте, на всех поставщиках", - убежден гендиректор.

"Это, по сути, взрыв на рынке. Что будет - сложно предположить", - резюмировал топ-менеджер.

Напомним, США с пятницы, 1 июня, вводят пошлины на сталь и алюминий из Евросоюза, Мексики и Канады. Речь идет о 25-процентных пошлинах на ввоз стали и 10-процентных — на ввоз алюминия, которые ранее в марте были введены США для всех, за исключением Канады, Мексики и ЕС.

Евросоюз также введет ответные пошлины на американские товары и обжалует решение Трампа в ВТО.

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