Национальный банк Украины запретил украинским банкам принимать для зачисления на счета и обмена банкноту номиналом в 100 рублей, посвященную Чемпионату мира по футболу в РФ, и трехрублевую памятную монету. Об этом пишет ЛІГА.net со ссылкой на телеграмму НБУ финучреждениям.

Полимерную банкноту 100 рублей запретили, так как ее на оборотной стороне на глобусе в виде мяча изображена территория РФ вместе с оккупированным Крымом. Памятную монету запретили, поскольку она посвящена Свято-Троицкому собору в Симферополе.

Фото: Центральный банк РФ

Напомним, Чемпионат мира по футболу в 2018 году стартует 14 июня и завершится 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России.