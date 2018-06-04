Швейцарские банки заблокировали деньги российского миллиардера Вексельберга

Швейцарские банки, опасаясь санкций со стороны США, заблокировали средства на личных счетах Виктора Вексельберга, попавшего под американские санкции.

Об этом сообщает российский Forbes, ссылаясь на еженедельник Schweiz am Wochenende.

Источник Forbes в группе "Ренова" уточнил, что речь идет примерно об 1 млрд франков. Средства блокировали не только государственные банки, но и частные, в том числе Julius Baer.

По словам собеседника издания, сейчас юристы "Реновы" готовят иски к этим банкам. Schweiz am Wochenende подчеркивает, что счета были открыты в соответствии со швейцарским законодательством и активы на них были номинированы в франках, а не в долларах. Источники издания утверждают, что помимо гражданских исков против самих банков могут быть поданы и уголовные — к ответственным за блокировку сотрудникам.

Напомним, в начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попали ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, Группа ГАЗ, Базовый элемент и Русал, Виктор Вексельберг и его группа Ренова, а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава Газпрома Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин. Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан.