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Первопроходцы. 4 истории украинских бизнесменов, успешно работающих в экзотических странах
Фото: Getty Images, из личных архивов

Первопроходцы. 4 истории украинских бизнесменов, успешно работающих в экзотических странах

Сокращение товарооборота с Россией и слишком низкие темпы продвижения на рынки ЕС заставили средний бизнес задуматься, где ещё нужна украинская продукция. Фокус отобрал четыре истории отечественных предпринимателей, успешно работающих в экзотических странах

Ольга Прядко - 08.06.18 91
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"Я окончил Одесскую морскую академию, ходил в разные страны. В том числе и в Индию. Так что риск меня не пугает", — начинает свой рассказ Олег Мартыченко, СЕО компании RS-Quantum, которая занимается производством зарядок для электромобилей. Устройства украинской компании по качеству значительно превосходят китайские аналоги, а по цене ниже, чем европейские. В прошлом году с миссией Офиса по продвижению экспорта при Минэкономики представители компании поехали в Индию. "Офис знакомит с экспертами в стране. Один из них посоветовал нам бизнесмена, которому были интересны наши зарядки", — вспоминает предприниматель.

Главная проблема индийских городов — загрязнение воздуха, превышающее норму в десятки раз. Например, в Дели этот показатель превышен почти в 80 раз. Для улучшения ситуации правительство страны приняло постановление о запрете въезда на авто в центральные части крупных индийских городов до 2025 года. Только рикши или электромобили. До 2030-го подобные ограничения ужесточатся. "Спрос на электромобили и, соответственно, на зарядные устройства к ним растёт", — отмечает Мартыченко.

Индийские власти выделяют немалые средства на создание совместных предприятий. "Если есть технология, государство финансирует создание производства. Так легче всего получить инвестиции. Прибыль спокойно можно вывести из страны", — отмечает предприниматель. Но RS-Quantum решили не пользоваться госфинансированием, а напрямую работать с индийским бизнесменом Самиром Аггарвалом. "У него небольшая фабрика, выпускают там мелкие детали типа штепселей. А хочется чего-то более высокотехнологичного, — поясняет Мартыченко. — Тем более земля есть, деньги тоже. Наш партнёр готов дать порядка $10 млн. Для производства нужно намного меньше".

Ещё предстоит создать индийско-украинскую компанию, так проще завозить оборудование. Но, как уверяет наш визави, при наличии проверенного партнёра это не проблема. На самом предприятии будет занято 7 человек из местных, которые пройдут обучение в Украине, после чего вернутся в свою страну и начнут сборку зарядок. Рынок сбыта продукции в Индии достаточно большой. Примерно 5% — это богатые люди, ещё около 20% относятся к среднему классу. Если перевести это в количество потребителей, получится второй ЕС. Сейчас Олег с партнёрами готовит сертификацию производства в Украине (была проблема с украинскими сертифицированными поставщиками комплектующих для зарядных устройств), параллельно готовятся документы на лицензирование предприятия в Индии. Если всё пойдёт хорошо, то уже к концу года можно будет говорить о запуске производства украинской технологии на территории Азии.

Ворота на юг

Африканский строитель. Валерий Бурлаченко пытался открыть строительный бизнес в Алжире, но стал жертвой мошенников

"Я давно хотел поработать с Африкой. После колониального периода континент переживает новый этап развития. Там много перспектив", — рассказывает Валерий Бурлаченко, генеральный директор компании "Інтехеко". В Украине у него успешный строительный бизнес. В африканский Алжир предприниматель также заходил со строительными проектами, но бизнес не пошёл. "Планировалась постройка 5 жилых 11-этажных зданий. Я вёл переговоры год. В декабре 2017-го начал заходить со строителями, но ушёл оттуда в марте. Денег нет", — рассказывает бизнесмен. Причина неудачи довольно распространённая в африканских странах — попался ненадёжный партнёр. Несмотря на то, что было создано совместное предприятие, Валерия обманули. "Они большие вруны. На словах у них есть и финансы, и дружественные связи чуть ли не с президентом. На деле это далеко не так", — говорит бизнесмен. Хотя правила построения бизнеса в Алжире довольно простые. Создать компанию при наличии партнёра-алжирца можно за месяц. Чтобы зарегистрировать фирму, нужно иметь юридический адрес. Налоговая нагрузка почти такая же, как в Украине. "Но у них есть интересные фишки. Если открываются предприятия в зоне Сахары, там можно вести бизнес без налогов. Африканцы хотят сделать Сахару аграрным регионом и заселить его", — отмечает Бурлаченко.

Несмотря на неудачу, он не отказался от работы в Алжире. Наоборот, пришло более глубокое понимание страны. К примеру, в строительные проекты лучше не заходить. Помимо мошенников там крепко сидят китайские компании. По словам Валерия, их конкуренцию перебить почти невозможно. Строят самостоятельно: свои технологии, рабочая сила. Всё по очень низким ценам. Алжир выделяет около $600 млрд на 5 лет для инфраструктурных проектов, поскольку есть большой спрос на жильё. За последние 10 лет население страны увеличилось на 10 млн человек — до 42 млн. "Отбор подрядчиков на строительство идёт по тендерам. Выигрывают их в основном китайцы. Они на госуровне договорились", — рассказывает бизнесмен. Сегодня в Алжире жители Поднебесной строят аэропорт, мосты, дороги. Даже самую большую мечеть в Африке тоже возводят китайцы. Кроме этого, Алжир помогает развиваться ещё 12 соседним странам с менее мощной экономикой. После того как у Валерия в стране появились знакомства и необходимые партнёры, он решил создать коммуникативную площадку между украинцами и алжирцами, где будет развиваться поддержка как бизнес-проектов, так и культурных, образовательных и других перспективных программ. Основную ставку в бизнесе Бурлаченко будет делать на поставку технологических продуктов в африканскую страну (машиностроение, оборудование и т. д.). "У китайцев технологии ещё слабые. Европейцы имеют технологию, но цена высокая", — поясняет Валерий. Сколько он на этом заработает, пока держит в тайне.

Деньги на свет

Восточная зарядка. Олег Мартыченко помогает Индии бороться с проблемой загрязнения воздуха. И хочет заработать на этом

В Африке увеличивается количество представителей среднего класса. Это люди, которые могут позволить себе жить на больших виллах. Но обеспечить их электричеством — большая проблема. Часто в качестве источника энергии используются дизельные генераторы. "Цена 1 киловатта около $0,6. Поэтому счета за электроэнергию могут составлять от $500 до $1200", — рассказывает Виктор Каплуновский, СЕО компании EMBEE, которая предлагает программное обеспечение для ответственного потребления энергии. Сэкономить африканцам предлагают двумя способами: разнообразить типы генерации и снизить потребление во время пиковых нагрузок.

"В Джибути мы начали с того, что предложили сервис онлайн-оплаты за пользование электроэнергией и СМС-уведомлений, когда заканчивается денежный баланс на счётчиках", — рассказывает Каплуновский. Дело в том, что во многих странах Африки за пользование электричеством платят наперёд, а не по факту. Деньги на счётчик вносятся примерно по той же схеме, что и когда-то оплата скретч-картой мобильной связи в Украине.

"К дизельной генерации планируем добавить солнечную станцию с контролем потребления. Инвестиции окупятся за полтора года. Также в стране есть два мощных прилива и отлива, когда перепад уровня воды составляет около 1,5 м. Это также со временем можно использовать", — говорит о возможностях электрификации страны бизнесмен. Пока проект в Джибути развивается полгода, но стоимость киловатта уже снизилась на $0,2. Каплуновский говорит, что такие проекты из области IТ пока не слишком востребованы в Африке, поскольку там очень много бедных людей, которые вообще не могут позволить себе электричество.

Континентально-островное агро

Малайзийский спасатель. Андрей Севрюков благодаря IT помогает восточным фермерам

"Работать в Малайзию меня пригласили ребята из венчурного инвестиционного фонда 3B Ventures. Смысл его деятельности — инвестировать в компании, которые могут повлиять на жизнь миллиарда людей и больше. Именно этим занимаюсь я с проектом Agrieye", — так начинает рассказ о работе в Малайзии Андрей Севрюков, CEO проекта. Обычно фонд рассматривает заявки компаний, которые способны зарабатывать от $250 тыс. до $1 млн. Суть Agrieye в том, что программа на основе искусственного интеллекта агрегирует данные с различных сенсоров и обрабатывает их. В итоге подсказывает фермерам, как лучше выращивать культуры и не уничтожить грунты. "Эта штука в развивающихся странах бесплатная. Мы там работаем с фермерами. Предоставляем им данные для того, чтобы они не уничтожали грунты интенсивным земледелием", — говорит программист. Кроме этого, Agrieye позволяет сохранять истории данных, что даёт возможность прогнозировать потенциал определённого участка земли. Это используют банки и прочие кредиторы для понимания того, как применяются их инвестиции и что произойдёт с урожаем. "Имплементировать программу несложно. Для этого нужно письменное согласие фермера о том, что он даёт разрешение на обработку данных", — рассказывает Андрей Севрюков. Информация обрабатывается дистанционно. Малайзийские фермеры хорошо реагируют на предложение запустить проект у них. В стране достаточно высокий уровень технологической грамотности. "Сложно говорить о конкуренции, я не изучал эту среду, но малайзийцы относятся к Agrieye, как к НЛО: круглое, понятное, но всё же внеземное", — с улыбкой добавляет IT-специалист.

Работать на рынке Малайзии украинскому проекту комфорт­но. В стране существует программа, где предприятию государство на год полностью оплачивает офис, а также предоставляет налоговую амнистию на 5 лет. "Через 5 лет компания проходит аудит и, если не поменяла источники дохода, получает ещё 5 лет налоговой амнистии. На работу необязательно нанимать местных, хотя хороший специалист там стоит столько же, сколько и украинский. Да и культура отношения к работе высокая", — делится наблюдениями Севрюков. Прибыль от проекта в Малайзии руководитель Agrieye не получил. Инвестфонд оплатил только базовые расходы: проживание, перелёт, нетворкинг. Возможно, в дальнейшем будет выделено какое-то финансирование, пока это обсуждается. О дальнейших планах Андрей говорит: следующие шаги будут в сторону Тайваня. "Мне сложно достучаться до большого аграрного бизнеса или министерства. В Малайзию пригласили, познакомился с министром аграрной политики, приехал — поговорили. Тайвань — то же самое. Компьютер с собой возьму, и поедем", — подытоживает Севрюков.

Это всего несколько примеров того, как украинские бизнесмены стараются найти новые ниши работы. Предприниматели говорят: миру от Украины нужны "мозги". Наши промышленные технологии пока не совсем устарели, отечественные специалисты всё ещё ценятся в странах Азии и Африки. Если этим воспользоваться, то можно не только помочь развиться другим странам, но и подстегнуть рост украинского ВВП.

Африканские правила

Артём Гудков, директор Pan-African Trading Alliance, основал в 2014 году компанию, которая занималась импортом и дистрибуцией продуктов питания украинского производства в страны Восточной Африки. С мая 2015 года она расширила бизнес в Конго, став крупнейшим импортёром украинской курятины в Африке. За первый год продажи компании составили более 1500 т птицы. Сейчас Pan-African Trading Alliance планирует построить сеть логистических центров и розничных торговых точек на продовольственных рынках в городах восточного и западного побережья. Предприниматель рассказал Фокусу о главных правилах ведения бизнеса в Африке.

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76% поставок украинского экспорта приходится на пять стран: Египет, Алжир, Ливию, Марокко и Тунис. Там проживает чуть больше 15% населения континента. Если расширить и покрыть остальные 49 стран, то за короткий срок можно увеличить экспорт минимум на $10 млрд в год.

2

Импорт африканских стран ежегодно растёт на 3–5%. Каждый год формируются дополнительные ниши и импортируются всё большие объёмы товаров по всем торговым группам.

3

На Африканском континенте с каждым днём крепнет конкурент украинских сельхозпроизводителей. В Африке 600 млн га необрабатываемых пахотных земель, и в большинстве регионов можно собирать несколько урожаев в год. В Эфиопии, Кении, Танзании, Руанде, а также в других странах приняты программы стимулирования внутреннего сельского хозяйства.

4

Африка идёт по пути импортозамещения. Для местных производителей предусмотрено множество льгот, таких как освобождение от уплаты налогов на 10 лет, освобождение от ввоз­ной пошлины на оборудование и материалы, доступ к дешёвым кредитам. При сохранении такой динамики развития в течение ближайших 5 лет они смогут обеспечить себя продовольствием. Ещё через 5–7 лет украинским сельхозпроизводителям придётся бороться за покупателей уже с африканскими производителями.

5

В Африке один из самых быстрых темпов прироста среднего класса — порядка 3–5% ежегодно. Сегодня средний класс континента составляет около 340 млн человек, а это численность населения США.

6

Быстрее всего среди африканских стран растёт экономика Эфиопии, в течение последних 10 лет её средний показатель составляет 8,5% ежегодно. Во многих странах Африки рост идёт за счёт теневой экономики. Наличных денег много, выводить их сложно, и у экспатов не остаётся другого выбора, кроме как капитализироваться внутри страны — поэтому деньги вкладываются в строительство.

7

Африканский рынок делает проверку на дурака — ты бизнесмен или турист. Обычно проходит не менее года перед тем, как очередного экспата начинают считать "своим", а не туристом.

8

Африканцы ментально очень похожи на украинцев. У украинских бизнесменов есть одно преимущество по сравнению с европейцами и американцами: нас не напугать и не удивить коррупцией. Во многих странах Африки это просто условие ведения бизнеса.

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