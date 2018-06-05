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Антонов не собирается восстанавливать сотрудничество с Россией

Антонов не собирается восстанавливать сотрудничество с Россией
Фото: Artleo.com

Вопрос о возобновлении серийного производства самолетов Ан-124-100 Руслан с российской стороной украинскими специалистами не обсуждается

05.06.18 1686
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Государственное предприятие "Антонов" не собирается восстанавливать сотрудничество с российской стороной для изготовления и модернизации самолетов Ан-124-100 Руслан, а также заявляет о невозможности производить их российской стороной.

Об этом пресс-служба предприятия сообщила в ответе на официальный запрос портала Оbozrevatel.

Вопрос о возобновлении серийного производства самолетов Ан-124-100 Руслан с российской стороной специалистами ГП Антонов не обсуждается" – говорится в ответе.

На предприятии сообщили, что в Ульяновске был построен производственный комплекс, получивший название Авиастар, именно для выпуска Русланов. С помощью Антонова было запущено серийное производство этого самолета и выпущено 36 самолетов.

"Если речь идет о модернизации, то предусматривается внесение изменений в типовой конструкции. При этом, только разработчик самолета – госпредприятие Антонов обладает всеми техническими знаниями и необходимой информацией о конструкции, свойствах, ресурса, срока службы и летной годности самолетов Ан-124-100, включая данные испытаний и анализов, необходимых для сохранения целостности конструкции. Таким образом, изготовление самолетов семейства Ан-124 под маркой Антонов без участия госпредприятия Антонов невозможно", - говорится в сообщении.

Напомним, что в ноябре 2017 года СМИ сообщали, что Украина и Россия ввели переговоры о возобновлении сотрудничества вокруг продления летной годности самолетов Руслан (Ан-124–100).

Отметим, что государственное предприятие Антонов заявляло, что выполнит работы по оценке технического состояния самолета Ан-124-100 Руслан российской авиакомпании Волга-Днепр. Кроме того, в госпредприятии заявили, что Волга-Днепр не входит в перечень компаний, в которых согласно решению СНБО Украины применяются санкции.

Кроме того, в феврале 2018 года, Украина прекратила поставки двигателей Д-436 для пассажирских самолетов Ан-148, собираемых в России.

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