Forbes назвал самых богатых спортсменов мира

Журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

Первое место, как сообщают Известия, занял американский боксер Флойд Мэйуэзер.

В 2017 году он заработал $285 млн. Львиную долю - $275 млн американец получил за бой с ирландцем Конором Макгрегором, остальное — доход от рекламных контрактов.

Второе место занял форвард сборной Аргентины и Барселоны Лионель Месси. Его доход составил $111 млн, в том числе $84 млн за контракт с каталонским клубом.

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Прошлогодний лидер рейтинга португальский нападающий мадридского Реала Криштиану Роналду заработал $108 млн ($61 млн — контракт, $47 млн — реклама).

Кроме боксера и футболистов в десятку вошли боец Конор Макгрегор ($99 млн), баскетболист Леброн Джеймс ($85,5 млн), швейцарский теннисист Роджер Федерер ($77,2 млн), баскетболист Стефен Карри ($76,9 млн), а также игроки в американский футбол Мэттью Раян ($67,3 млн) и Мэттью Стэффорд ($59,5 млн).

Напомним, Виталия Кличко включили в музей боксерской славы.