Европейский суд отменил санкции против Арбузова

Cуд также обязал Совет Евросоюза компенсировать все юридические расходы по этому делу

В Люксембурге Европейский суд отменил санкции Евросоюза в отношении бывшего исполняющего обязанности премьер-министра Украины и бывшего главы Национального банка Сергея Арбузова, которые были введены в марте 2017 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Cуд также обязал Совет Евросоюза компенсировать все юридические расходы по этому делу.

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"Данное решение не отменяет действующего в настоящий момент решения Совета ЕС о заморозке активов Арбузова и других бывших украинских чиновников на период с марта текущего года по март следующего года. Его могут оспорить в рамках отдельного иска", - говорится в материале информагентства.

Напомним, 31 января Генпрокуратура Украины сообщила о подозрении бывшим премьер-министру Николаю Азарову и главе Нацбанка Сергею Арбузову по делу о хищениях сжиженного газа.

Экс-глава Нацбанка и бывший и.о. премьер-министра Сергей Арбузов получил подозрение за соучастие в завладении средствами ГАО "Черноморнефтегаз" в сумме 3,2 млрд грн при покупке двух самоподъемных буровых установок В312 и В319.