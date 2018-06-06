Кабмин установил ежемесячные выплаты пострадавшим участникам Революции достоинства

Таким образом правительство выполнило требование закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты"

Кабинет министров Украины внес изменения в постановления касательно установления пенсионных выплат пострадавшим участникам Революции достоинства в 2013-2104 гг.

Такое решение было принято на заседании правительства в среду, 6 июня, передает пресс-служба Кабмина.

Как сообщает пресс-служба Министерство социальной политики Украины, таким образом правительство выполнило требование закона, принятого парламентом в прошлом году.

Напомним, в ноябре 2017 года Рада приняла закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Документ предоставляет право на получение статуса участника боевых действий лицам, получившим телесные повреждения (тяжелые, средней тяжести, легкие), которые не привели к инвалидности, во время участия в Революции достоинства.

Эта норма не распространяется на работников милиции, военнослужащих внутренних войск и других силовиков.

Закон также предоставляет право на получение статуса инвалида войны гражданам, ставшим инвалидами: а) на территории проведения АТО, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия, б) населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения.