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Главная » Деньги » Активы Ахметова по делу Укртелекома разморожены

Активы Ахметова по делу Укртелекома разморожены

Активы Ахметова по делу Укртелекома разморожены
Фото с сайта Politeka

Окружной суд Никосии вынес решение в пользу  СКМ в споре с компанией Raga 

06.06.18 64
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Окружной суд Никосии вынес решение о размораживании активов группы Систем Кэпитал Менеджмент (СКМ), которая принадлежит украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.

Об этом сообщили в пресс-службе СКМ.

"Окружной суд Никосии вынес решение в пользу финансово-промышленной группы Украины СКМ в споре с компанией Raga Establishment касательно статуса Укртелекома, отменив распоряжение кипрского суда от 27 декабря 2017 года об ограничении на отчуждение ("замораживании") некоторых активов группы СКМ", - говорится в сообщении.

По словам директора по международным отношениям и связям с инвесторами CКM Джока Мендоза-Вилсона, речь идет о снятии всех ограничений на распоряжение активами группы.

Кроме того, он добавил, что СКМ продолжит активно защищаться от исков Raga Establishment и отстаивать свои позиции на территории Кипра и в других юрисдикциях.

"Более того, в своем решении суд отметил, что в декабре 2017 года компания Raga неправомерно добилась судебного запрета, для которого отсутствовали реальные основания. Это наглядно демонстрирует поведение Raga в споре и истинный характер ее исков против группы СКМ на территории Кипра. Мы настаиваем, что все эти иски безосновательны, равно как и судебный запрет, который сегодня был отменен", - отметил он.

Отметим, ранее бывший владелец Укртелекома - кипрская компания Raga, принадлежащая бывшему украинскому банкиру Денису Горбуненко, - выдвинула претензии на $760,6 млн компании СКМ Рината Ахметова.

В июне прошлого года Raga выиграла судебный спор в Лондонском международном арбитражном суде против компании Ахметова SCM Financial Overseas на основе параллельного судебного иска.

Укртелеком был приватизирован в 2011 году, когда он был продан венской инвестиционной группе Epic за $1,3 млрд. 

Горбуненко приобрел Raga, которая владела правами на Укртелеком, у Epic в 2013 году. Но в решении Лондонского арбитража в июне 2017 года говорится, что дело СКМ состояло в том, что дискуссии о приобретении Ахметовым пакета акций Укртелекома начались в августе 2012 года "по просьбе" Януковича.

Напомним, 19 октября 2017 года хозяйственный суд Киев вынес решение о расторжении приватизационного договора между Фондом госимущества Украины и ЕСУ (дочерняя компания СКМ, владелец 92,79% акций оператора) по Укртелекому.

ЕСУ подала апелляцию на это решение и подчеркнула, что комиссия ФГИ неоднократно проверяла и подтверждала выполнение соответствующих приватизационных обязательств, за исключением последней проверки, которая состоялась с заметным нарушением сроков (с мая 2016 года по февраль 2017 года).

В свою очередь, глава ФГИ Виталий Трубаров заявил, что по итогам проверки в феврале 2017 года было установлено невыполнение инвестиционного плана, который предусматривал внесение в течение пяти лет средств в сумме не менее $450 млн.

Кроме того, 14 ноября Высший хозяйственный суд признал законным арест 92,8% акций Укртелекома по иску Государственного экспортно-импортного банка (Укрэксимбанк).

12 декабря 2017 года Ахметов проиграл апелляцию за Укртелеком. В этом же месяце, суд постановил заморозить активы Ахметова на сумму $820 млн.

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