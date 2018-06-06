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Главная » Деньги » Данилюк: Минфину тяжело между требованиями МВФ и внутриукраинской повесткой

Данилюк: Минфину тяжело между требованиями МВФ и внутриукраинской повесткой

Данилюк: Минфину тяжело между требованиями МВФ и внутриукраинской повесткой
Фото: truman.ua

Министр считает, что Украина - все еще закрытая страна

06.06.18 149
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Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что его ведомству сейчас достаточно сложно работать в условиях между требованиями МВФ и внутриукраинской повесткой дня, ориентированным на выборы.

Об этом он отметил в интервью Trumаn Report

"Важно иметь глобальную перспективу, понимать, куда движется мир. В Украине многим кажется, что Фонд выдает нам кредиты, чтобы загнать в ярмо. Если смотреть глобально, роль МВФ - сделать так, чтобы мир развивался равномерно, без дисбалансов. Потому что это приводит к войнам, конфликтам. Это - несправедливо", - считает министр.

"Пользуясь тем, что Украина все же еще закрытая страна, нам рассказывают басни о враге - МВФ, капиталистах, заговоре... Но Украина больше не Советский Союз. Мы полностью интегрированы в международную экономику, поэтому должны понимать тренды и быть конкурентоспособными», - уверен Александр Данилюк.

Отметим, премьер-министр Владимир Гройсман подписал представление в Верховную Раду на увольнение с должности Данилюка.

"После спровоцированного им (Данилюком, - ред.) конфликта на заседании правительства он позволил себе действия, которые, на мой взгляд, несовместимые с дальнейшим пребыванием в должности члена Кабинета Министров. Распространение искаженной информации среди наших международных партнеров накануне важных для Украины переговоров с ЕС могло поставить под угрозу их результаты", - пояснил глава Кабмина свое решение.

Напомним, Данилюк причиной возможного увольнения назвал нежелание раздавать "гречку".  Об этом он написал в Facebook. "В течение года на меня оказывается колоссальное давление. От меня требуют поддержать программу "Субвенции на социально-экономическое развитие регионов". В переводе на человеческий язык это - раздача денег на проекты депутатов-мажоритарщиков. Это - политическая коррупция, в народе – "гречка", - сообщил он. Данилюк добавил, его поставили перед выбором – поддержать программу или уйти.

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