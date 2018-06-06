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Главная » Деньги » Нацбанк отрицает угрозу дефолта Украины от разрыва сотрудничества с МВФ

Нацбанк отрицает угрозу дефолта Украины от разрыва сотрудничества с МВФ

Нацбанк отрицает угрозу дефолта Украины от разрыва сотрудничества с МВФ
Фото с сайта Зеркало недели

Вариант реструктуризации задолженности перед фондом не рассматривается

06.06.18 571
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В Национальном банке Украины отрицают угрозу дефолта страны в случае прекращения сотрудничества с Международным валютным фондом.

Об этом сообщает РБК-Украина. 

По его словам, собственных резервов страны достаточно для погашения долговых обязательств, а слухи о дефолте и реструктуризации госдолга не более, чем спекуляции.

"Если посмотреть на резервы Национального банка и сравнить их с предстоящими выплатами, то чисто математически их хватает. Разговоры про дефолт и реструктуризацию - это больше спекуляция, чем реальный сценарий", - подчеркнул Сологуб.

При этом он в очередной раз заверил в том, что у Украины есть все возможности пройти цикл внешних выплат безболезненно даже без программы фонда, однако в таком случае повышаются риски для экономики страны.

"Мы рассматриваем альтернативные сценарии, они разные. Если программа с МВФ не возобновится до июля, это не значит, что на следующий день все станет плохо. Мы видим, что запас прочности у экономики есть, мы видим улучшение условий внешней торговли. Речь идет скорее об ухудшении среднесрочных перспектив и о повышении чувствительности экономики к внезапным шокам, чем о неизбежных проблемах, которые ожидают уже завтра", - пояснил чиновник.

Напомним, МВФ написал Гройсману о возможном срыве транша.

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