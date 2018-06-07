Евросоюз в 2017 году потерял 3 млрд евро из-за мошенничества и злоупотреблений

По сравнению с прошлым годом, сумма выросла в более чем три раза

Бюджет Европейского Союза потерял или недополучил порядка 3 миллиардов евро из-за нецелевого использования средства, мошенничества и злоупотреблений.

Об этом свидетельствуют данные исследования Европейского анти-мошеннического офиса (OLAF).

Отмечается, что за год сумма выросла в более чем три раза. За 2016 год она составляла 631 миллион евро.

Согласно данным, больше всего бюджет ЕС потерял от снижения таможенной стоимости одежды китайскими импортерами - 2,3 миллиарда евро. В прошлые годы аудит таможни не проводился.

Около 162 миллионов евро аудиторы признали потерянными из-за нецелевого их назначения. Эти деньги предоставили немецкому венчурному фонду, который вкладывал эти средства не только малым предприятиям, но и среднем.

Напомним, в ЕС планируют сократить финансирование стран Центральной и Восточной Европы на 30 млрд евро.