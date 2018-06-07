Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Деньги » Евросоюз в 2017 году потерял 3 млрд евро из-за мошенничества и злоупотреблений

Евросоюз в 2017 году потерял 3 млрд евро из-за мошенничества и злоупотреблений

Евросоюз в 2017 году потерял 3 млрд евро из-за мошенничества и злоупотреблений
Фото: europeinsight.net

По сравнению с прошлым годом, сумма выросла в более чем три раза

07.06.18 14
000

Бюджет Европейского Союза потерял или недополучил порядка 3 миллиардов евро из-за нецелевого использования средства, мошенничества и злоупотреблений.

Об этом свидетельствуют данные исследования Европейского анти-мошеннического офиса (OLAF).

Отмечается, что за год сумма выросла в более чем три раза. За 2016 год она составляла 631 миллион евро.

Согласно данным, больше всего бюджет ЕС потерял от снижения таможенной стоимости одежды китайскими импортерами - 2,3 миллиарда евро. В прошлые годы аудит таможни не проводился.

Около 162 миллионов евро аудиторы признали потерянными из-за нецелевого их назначения. Эти деньги предоставили немецкому венчурному фонду, который вкладывал эти средства не только малым предприятиям, но и среднем.

Напомним, в ЕС планируют сократить финансирование стран Центральной и Восточной Европы на 30 млрд евро.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Евросоюз за последние 12 лет из-за террористов недосчитался 180 млрд евроКабмин установил ежемесячные выплаты пострадавшим участникам Революции достоинстваСША отказались оплатить проживание чиновников КНДР на саммите в Сингапуре
Топ-10
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 55459
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 5238
  3. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 5600
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 9341
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 17849
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 20451
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 13655
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 14812
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 12124
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 10506
  1. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 5925 / 6649
  2. NASA показало фото "Звезды смерти" на орбите Сатурна 3162 / 3881
  3. Гройсман просит Раду уволить Данилюка 2959 / 3094
  4. Список 47. Почему я не хочу играть роль в чужом спектакле 2544 / 4194
  5. Владельцам Volkswagen Golf аннулируют регистрацию 2010 / 3038
  6. Китайский сверхзвуковой Темный меч шокировал США, - СМИ 1861 / 2286
  7. Путин обсудил Украину с канцлером Австрии 1728 / 1949
  8. Кабмин установил ежемесячные выплаты пострадавшим участникам Революции достоинства 1377 / 1556
  9. В Киеве вороны напали на женщину и пробили ей голову 1350 / 1557
  10. В штабе ООС рассказали о подвиге военного фельдшера под Станицей Луганской 1328 / 1540
  1. Список 47. Почему я не хочу играть роль в чужом спектакле 20 / 4194
  2. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 13 / 6649
  3. Сильная Птаха. Зачем фотограф из Луганска снимает нестандартных людей 7 / 1543
  4. Очарование мерзости. Как убить Путина 7 / 560
  5. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 7 / 3399
  6. Онлайн-трансляция заседания суда по делу о госизмене Януковича 5 / 615
  7. Вооружены и опасны. Зачем из Нацгвардии делают вторую армию 5 / 1661
  8. "Крымского диверсанта" Панова в РФ зверски пытали, – адвокат 4 / 1451
  9. Суперхит 90-х годов Macarena способен спасать жизни, - ученые 4 / 963
  10. Владельцам Volkswagen Golf аннулируют регистрацию 3 / 3038
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.