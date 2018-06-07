Министерством финансов будет руководить Оксана Маркарова

Исполняющей обязанности министра финансов назначена Оксана Маркарова.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров.
"Исполнение обязанностей министра финансов возложено на первого заместителя министра финансов Оксану Маркарову. Соответствующее решение единогласно одобрено на внеочередном заседании правительства", – говорится в сообщении.
К исполнению обязанностей министра Маркарова приступит с 8 июня.
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Маркарова с марта 2015 года занимала должность замминистра - руководителя аппарата. До этого, с 1998-го по 1999 год и с 2001-го по 2003 год работала советником по экономической политике и менеджером по внешним и корпоративным связям в американском фонде прямых инвестиций Western NIS Enterprise Fund (теперь в управлении Horizon Capital), которым руководила Наталия Яресько. А до прихода в Минфин 12 лет возглавляла инвестиционную группу ITT в качестве главы правления - президента ИК ITT-Инвест. Является также членом наблюдательных советов государственных Ощадбанка, Укрэксимбанка, Укргазбанка и Приватбанка.
Напомним, в четверг, 7 июня Верховная Рада одобрила увольнение Александра Данилюка с поста министра финансов по представлению премьер-министра Владимира Гройсмана.