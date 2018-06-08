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Главная » Деньги » Украинцам запретили свободное использование зарплатных карт
Украинцам запретили свободное использование зарплатных карт
IZI.im

Украинцам запретили свободное использование зарплатных карт

Теперь нельзя пополнять карточный счет самостоятельно, получать переводы или брать взаймы

08.06.18 3711
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Украинцы больше не смогут свободно пользоваться зарплатными картами, а также счетами, на которые начисляются стипендии, пенсии и другие социальные выплаты.

Об этом говорится в письме Нацбанка №25-110 / 55892, разосланном сегодня, 8 июня, по банковской системе, передает Просто News.

Суть ограничений в том, что на зарплатные и социальные карты должны поступать только зарплата или те целевые выплаты, для которых предназначен счет.

Человек не может хранить другие свои сбережения на этой карте или пользоваться счетом для денежных переводов. 

Нововведение связано с требованиями новой редакции Налогового кодекса, которая вступила в силу с 1 августа 2014 года. Этим документом введено налогообложение доходов, полученных от депозитов - 15% от начисленных банком процентов. К "депозитам" законодатель отнес все счета, кроме зарплатных, пенсионных и прочих социальных. И вот для того, чтобы отличить соцвыплаты от остальных доходов, теперь нужно будет соблюдать целевое назначение карт.

Проблема в том, что если теперь на зарплатную карту упадут деньги не от работодателя, они попадут на счет невыясненных платежей. И разбираться с этим банку придется в ручном режиме. В ближайшее время это может создать некоторые сложности.

Также невозможно будет брать в долг по зарплатным картам. Для этого нужно будет открывать новый счет.

Напомним, в конце прошлого года президент утвердил изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы.

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