В Украине чаще подделывают банкноты номиналом 500 гривен и 100 долларов, - НБУ

Наиболее часто подделываемыми купюрами по итогам прошлого года были банкноты номиналом 500 гривен и 100 долларов.



Об этом говорится в отчете Национального банка за 2017 год.



По данным НБУ, в течение 2017 года было изъято из обращения почти 10, 5 тыс. штук поддельных гривневых банкнот на сумму 3,6 млн гривен, из общего количества изъятых банкнот 61% были номиналом 500 гривен образца 2006 года.

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Среди изъятых из обращения в 2017 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали американские доллары (77,6% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты), объем поддельных банкнот номиналом 100 долларов США составил 94% от общего количества изъятых поддельных банкнот долларов США.

Отметим, Национальный банк Украины в 2016 году изъял из обращения около 7 тысяч штук поддельных банкнот национальной валюты на общую сумму 1,7 миллиона гривен, что соответствует показателям 2015 года по количеству, однако на 40% больше по сумме.