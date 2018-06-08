В ГФС отчитались о резком росте поступлений в местные бюджеты

Поступления в местные бюджеты, контролируемые Государственной фискальной службой (ГФС), за первые 5 месяцев текущего года составили 88,7 млрд грн.



Об этом в пятницу, 8 июня, сообщает Liga.



Отмечается, что это на 22,6%, или на 16,3 млрд грн, превышает поступления соответствующего периода прошлого года.

В мае в местные бюджеты налогоплательщиками направлено 20,6 млрд грн. По сравнению с маем прошлого года поступления выросли на 25%, или на 4,1 млрд грн.



С начала текущего года в сводный бюджет поступило 85 млрд грн налога и сбора на доходы физических лиц. Это на 25%, или на 17 млрд грн, больше, чем за соответствующий период прошлого года.



Поступления налога и сбора на доходы физических лиц в мае составили 18,2 млрд грн. По сравнению с маем прошлого года эти поступления возросли на 28%, или 4 млрд грн.

Ранее сообщалось, что задержка очередного транша от Международного валютного фонда (МВФ) не повлияет на показатели государственного бюджета на 2018 год.