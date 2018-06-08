Годовая инфляция в Украине замедлилась до 11%, – Госстат

Потребительские цены в Украине в мае 2018 года не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как инфляция в апреле составила 0,8%, 1,1% в марте, 0,9% в феврале и 1,5% в январе.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Госстат.

В годовом измерении (май-2018 к маю-2017) рост потребительских цен замедлился до 11,7% с 13,1% по итогам апреля, 13,2% по итогам марта, 14% - февраля и 14,1% –января.

Базовая инфляция в мае-2018 упала до 0,2% с 0,6% в апреле и 1,4% в марте, в годовом измерении она составила 9,3%.

Госстат уточняет, что с начала года потребительские цены в Украине выросли на 4,4%, а базовая инфляция составила 3,5%.

На потребительском рынке в мае по сравнению с апрелем 2018 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,7%. Наиболее (на 9,5% и 7,3%) подешевели яйца и гречневая крупа. На 2,9-0,5% снизились цены на овощи, молоко и молочные продукты, сахар, сало, фрукты, рис, подсолнечное масло. В то же время на 0,8-0,5% подорожали рыба и продукты из рыбы, макаронные изделия, хлеб, безалкогольные напитки.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,8%, в т.ч. табачные изделия - на 2,4%, алкогольные напитки - на 1,0%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,1% произошел главным образом за счет повышения тарифов на водоснабжение на 2,2%, канализацию - на 1,8%, содержание домов и придомовых территорий - на 1,2%.

Напомним, МЭРТ озвучило прогноз роста экономики на ближайшие годы. В 2018 году реальный ВВП должен увеличиться на 3,2%, а уровень инфляции составит 9,7%.