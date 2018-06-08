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Главная » Деньги » Инфографика Нацбанк: 77% фальшивой иностранной валютой являются доллары

Инфографика Нацбанк: 77% фальшивой иностранной валютой являются доллары

<span class="label red">Инфографика</span> Нацбанк: 77% фальшивой иностранной валютой являются доллары
Фото с сайта inosmi.ru

В стране растет оборот поддельных банкнот

08.06.18 47
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В Украине в течение 2017 года Нацбанк изъял более 800 купюр фальшивых долларов.

Об этом говорится в отчете Национального банка Украины.

В течение 2017 года из оборота изъяли почти 10,5 тысяч поддельных банкнот национальной валюты на сумму 3,6 млн гривен. В Нацбанке сообщают, что на один миллион настоящих банкнот гривни приходится около 3,6 штуки подделок. В прошлом году этот показатель составлял 2,8 штуки.

Известно, что 61% общего количества изъятых гривен составляют 500 грн образца 2006 года.

"Среди изъятых из обращения в 2017 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали доллары США (77,6% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты) и евро (16,5 %)", - говорится в сообщении.

Объем поддельных банкнот номиналом 100 долларов США составлял 94% от общего количества.

Напомним, международные резервы Украины сократились на 1,6%.

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