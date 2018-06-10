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Главная » Деньги » Введение в действие норм закона о ЖКХ в Украине официально отложено

Введение в действие норм закона о ЖКХ в Украине официально отложено

Введение в действие норм закона о ЖКХ в Украине официально отложено
Фото: РБК-Украина

Закон опубликован в "Голосе Украины"

10.06.18 1206
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В Украине вступил в силу закон № 2454-VIII.

Согласно нему, введение в действие норм закона о жилищно-коммунальных услугах о водоснабжении, электричестве, газе и обращении с отходами отложено до 1 мая 2019 года.

Об этом сообщает Новое время.

В субботу, 9 июня, документ опубликовали в официальной парламентской газете Голос Украины.

Отметим, закон о жилищно-коммунальных услугах - о праве потребителя заключать договоры с поставщиком услуги - должен был вступить в силу 10 июня этого года. Однако, в связи с тем, что Кабмин не успел подготовить все подзаконные акты, введение норм в действие пришлось отложить. 

Напомним, Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозирует, что к 2021 году жилищно-коммунальные тарифы в стране будут дорожать каждый год, на разные виды услуг от 10 до 22%.

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