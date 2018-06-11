КГГА объяснила, почему не начислены субсидии за май

Киевлянам субсидия за май будет начислена в следующих квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"Постановлением Кабинета министров Украины №329 от 27 апреля 2018 года изменен порядок начисления субсидий гражданам Украины: в настоящее время осуществляется технический процесс начисления по новому порядку. В связи с этим размер субсидии за май не появится в квитанции. Не волнуйтесь, этот объем субсидий будет обязательно указан в следующих квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг", – сообщили в КГГА.
Также киевлян попросили уплатить указанную сумму, чтобы не накапливать долг, который станет основанием для лишения субсидий в дальнейшем. Также указано, что "в следующих квитанциях будет произведен перерасчет с учетом полученной субсидии".
Напомним, украинцев могут начать лишать субсидий автоматически за просроченную оплату коммуналки.