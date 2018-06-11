Глава Минфина сомневается, что в этом году удастся выполнить план большой приватизации

Исполняющая обязанности министра финансов Украины Оксана Маркарова считает, что в 2018 году в Госбюджет ряд ли получит 21 млрд грн приватизации крупных государственных объектов. Об этом она заявила во время дебатов "Современные тренды монетарной и фискальной политики", организованных "Киевской школой экономики".

"Если спрашивать, получим ли мы 21 млрд грн, заложенный в госбюджете, я думаю, что нет, но сейчас самая главная наша цель - это провести 2-3 успешные приватизации, чтобы показать нашим партнерам, что процесс запустился и нам можно доверять", - заявила Маркарова.

Глава Минфина надеется, что основной эффект от большой приватизации Украины увидит в 2019 году.

Напомним, 10 мая Кабинет министров утвердил перечень крупных государственных предприятий, которые планируется приватизировать в 2018 году. В список вошли 23 объекта.

В списке пять облэнерго (Тернопольоблэнерго, Запорожьеоблэнерго, Харьковоблэнерго, Николаевоблэнерго, Хмельницкоблэнерго) и четыре теплогенерирующих предприятия (Херсонская ТЭЦ, Днепровская ТЭЦ, Криворожская теплоцентраль, Северодонецкая теплоэлектроцентраль). А также компания Центрэнерго, с которой, вероятнее всего, приватизация и начнется.

В перечень попали также Объединенная горно-химическая компания, угольная компания Краснолиманская, Турбоатом, Азовмаш, завод Электротяжмаш, Днепровский электровозостроительный завод, Одесский припортовый завод, Сумыхимпром, Запорожский титано-магниевый комбинат, Президент-Отель, ОАО Ориана, ЧАО Индар, Украгролизинг.