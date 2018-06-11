Спусковым крючком для развития украинского АПК станет экспорт, - Кабмин

Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцова заявила, что "спусковым крючком" для развития отечественного аграрного комплекса и переработки сработает экспорт.

Об этом она рассказала в интервью truman.ua.

"Агро-фуд составляющая - один из семи приоритетных секторов национальной экспортной стратегии. Это документ, в котором есть разветвленный план мероприятий. В нем прописаны конкретные шаги, чтобы создать стимулирующие факторы для развития переработки, а задействованы в нем будут Минагрополитики, МЭРТ, Минфин и другие ведомства ", - говорит Ольга Трофимцева.

При этом она определила два основных стимула для развития переработки.

"Первый - создание спроса на внутреннем и поиск новых внешних рынков сбыта переработанной продукции. Второй - финансовые стимулы. Это могут быть налоговые каникулы для инвестиций, льготы для иностранных инвесторов, программы частичной компенсации стоимости отечественного оборудования для переработки, стимулирование локализации его производства. Я оптимистка. Если не будет каких-либо геополитических или геоэкономических потрясений, с нынешним быстрым развитием экспорта мы своих целей достигнем", - уверена Ольга Трофимцева.

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