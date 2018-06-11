НБУ подал иск против Коломойского в швейцарский суд

Нацбанк хочет через суд заставить бывшего акционера Приватбанка выполнить взятые на себя в 2016 году обязательства

Национальный банк Украины подал новые иски в суды Швейцарии и Украины против одного из бывших акционеров Приватбанка Игоря Коломойского. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Иски касаются выполнения Коломойским его обязательств по предоставленным в 2016 году личным поручительствам в пользу Национального банка. Таким образом, НБУ хочет обеспечить погашение кредитов рефинансирования, которые регулятор предоставил Приватбанку в период между 2008 и 2015 годами.

"В общем иски направлены на погашение задолженности по пяти кредитным договорам на сумму около 10 млрд грн", - говорится в сообщении.

Первый иск подан по месту жительства Игоря Коломойского в Швейцарии - в Суд первой инстанции в Женеве. Второй пакет исков подан по месту нахождения имущества Игоря Коломойского в Украине - в Хозяйственный суд Днепропетровской области.

"Эти иски являются еще одним важным шагом на пути к защите интересов украинцев и обеспечения выполнения бывшими акционерами Приватбанка взятых на себя обязательств", - заявила замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

Напомним, Приватбанк хочет через суд взыскать 3 млрд долларов с аудиторской компании PwC в качестве возмещения убытков, которые он якобы получил в результате серьезных и значительных нарушений со стороны компании при проверке финансовой отчетности за 2013-2015 годы.