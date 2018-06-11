Купол Верховной Рады намерены реставрировать за 7,5 миллиона гривен

Во время реставрационных работ планируется отремонтировать наружные лестницы, заменить армированное стекло, стекло триплекс и проч.

Планируется провести реставрационный ремонт металлоконструкций купола здания Верховной Рады и шпиля административного здания на ул. Михаила Грушевского, 5.

На эти работы предусмотрено финансирование в объеме 7,5 млн гривен, сообщает "Укринформ" со ссылкой на Аппарат ВР.

"Согласно закону Украины "О государственном бюджете Украины на 2018 год" по программе 0111010 "Осуществление законотворческой деятельности Верховной Рады Украины", КЭКР 3143 предусмотрено финансирование расходов в объеме 7,5 млн. гривен на проведение реставрационного ремонта металлоконструкций купола, наружных лестниц и шпиля административного здания Верховной Рады Украины по ул. Михаила Грушевского, 5 в г. Киеве", - сообщает информагентство.

Одновременно в Аппарате уточнили, что во время реставрационных работ планируется отремонтировать наружные лестницы, заменить армированное стекло, стекло триплекс, заменить покрытие из нержавеющей стали и осуществить отделки металлоконструкций.

Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом президентский законопроект об Антикоррупционном суде (№7440).

За соответствующее решение проголосовали 315 народных депутатов. Еще по 25 депутатов проголосовали против и воздержались.