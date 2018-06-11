НБУ разрешит рассчитываться по "безналу" без банковских карточек

Национальный банк Украины планирует разрешить клиентам пользоваться деньгами на банковских счетах без использования платежных карт международных платежных систем.
Об этом рассказал глава НБУ Яков Смолий, передает "Зеркало недели".
"Существуют европейские директивы, говорящие, что клиент может сам указать банку, каким сервисам он хочет предоставить доступ к своему счету. Без карточек. Мы сейчас над внедрением этих технологий работаем, уже выработали концепцию", – отметил Смолий.
По его словам, банкам придется инвестировать в развитие таких систем. Глава НБУ добавил, что в рамках модернизации платежного пространства предполагается переход на международный стандарт определения счетов IBAN.
"Технологии вашего банка и НБУ будут гарантировать вам возможность дистанционного доступа к счету и безопасность трансакции с использованием этих бескарточных технологий (в режиме 24/7, мгновенно и гарантировано)", – подчеркнул Смолий.
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