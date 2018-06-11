США расширили санкции против России

В США министерство финансов ввело санкции против троих граждан России и пяти компаний, которые ведомство считает связанными с ФСБ.
Об этом говорится на сайте Минфина США.
Одна из этих компаний - петербургская фирма "Дайвтехносервис", которая занимается производством и обслуживанием водолазного и подводного оборудования.
Отмечается, что с 2007 года "Дайвтехносервис" поставлял различное подводное оборудование российским ведомствам, в том числе ФСБ.
В 2011 году компания получила контракт на создание подводного аппарата для ФСБ стоимостью 1,5 млн долларов.
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Под санкции попали владелец компании Владимир Каганский, гендиректор Александр Трибун и менеджер Олег Чириков.
Кроме того, под ограничения попали ФГУП НИИ "Квант", который получал заказы от ФСБ, и компания Digital Security, которая специализируется на информационной безопасности.
В санкционный список также включили связанные с Digital Security компании ERPScan и Embedi.
Напомним, итальянский премьер-министр Джузеппе Конте выступил за пересмотр системы европейских санкций против России.