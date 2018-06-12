Нафтогаз уплатил в бюджет страны 53,5 млрд гривен налогов

За первые пять месяцев текущего года НАК "Нафтогаз" уплатил в госбюджет 53,5 млрд гривен налогов.



Об этом сообщает пресс-служба компании во вторник, 12 июня.



"Поступления от группы составили 18,4% общих доходов государственного бюджета в январе-мае 2018 года", – говорится в сообщении и отмечается, что Нафтогаз остается крупнейшим налогоплательщиком в Украине.

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Также отмечается, что в 2017 году совокупный размер налоговых и дивидендных платежей Нафтогаза в госбюджет составил 107,3 млрд гривен.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитражный суд удовлетворил требования НАК "Нафтогаз Украины" о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы для транзита и обязал российского монополиста выплатить $4,63 млрд. По данным Нафтогаза, это решение означает, что Газпром должен уплатить Украине порядка $2,56 млрд, с учетом окончательного расчета за газ, поставленный в 2014 и 2015 годах.

Газпром после решения Cтокгольмского арбитража не в его пользу заявил об инициировании расторжения контрактов с Нафтогазом на поставку газа в Украину и транзит газа по ее территории в Европу.