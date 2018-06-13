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Главная » Деньги » Кабмин собирается заменить кассовые аппараты смартфонами и планшетами

Кабмин собирается заменить кассовые аппараты смартфонами и планшетами

Кабмин собирается заменить кассовые аппараты смартфонами и планшетами
Фото: Город Х

Премьер хочет освободить предпринимателей от "кассово-аппаратного рабства"

13.06.18 524
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Кабинет министров намерен запустить пилотный проект по использованию смартфонов и планшетов со специальным программным обеспечением в качестве кассовых аппаратов. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 13 июня, передает Громадське.

"Будут новые современные комплексы, будет низкая стоимость, будет простота использования, регистрация кассовых операций будет происходить за один шаг, за один день", - заявила исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова.

В правительстве считают, что использование новых технологий упростит использование кассовых операций и позволит уменьшить объем теневого бизнеса в Украине, так как для предпринимателей существенно упростится процесс регистрации кассовых операций.

Пилотный проект запустят после доработки всех необходимых документов в Министерстве финансов Украины.

По словам премьер-министра Украины Владимир Гройсман, существующая сейчас система снабжения и обслуживания кассовых аппаратов имеет все признаки монополии, а внедрение новых технологий освободит предпринимателей от "кассово-аппаратного рабства".

"После введения электронных чеков, бизнес сможет сэкономить около 2 млрд грн на дополнительных оплатах. Это всегда была монополия, чтобы посадить предпринимателей "на иглу". Это вообще была драконовская история. Сейчас система дает возможность освободиться от "кассово-аппаратного рабства", - написал премьер в Twitter.

Напомним, Национальный банк Украины планирует разрешить клиентам пользоваться деньгами на банковских счетах без использования платежных карт международных платежных систем.

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