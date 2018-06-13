Европарламент одобрил предоставление 1 млрд евро Украине

Депутаты Европейского парламента поддержали предложение Еврокомиссии выделить новую программу макрофинансовой помощи Евросоюза для Украины в объеме 1 млрд. евро.
Об этом в Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко.
Это предложение поддержали 527 депутатов, высказались против -124 , воздержались - 29.
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"Только что абсолютное большинство депутатов поддержали предложение Еврокомиссии о выделении новой программы макрофинансовой помощи ЕС для Украины в объеме 1 млрд. евро", - написал президент.
Напомним, МВФ назвал главные реформы для роста украинской экономики. Особое внимание нужно обратить на институциональную экономику.