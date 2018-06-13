В Украине стало больше денег

Денежная масса растет в среднем на 0,5% в месяц

Объем наличных денег в обращении в мае вырос на 0,9% с 330,2 млрд гривен на 1 мая до 333,2 млрд гривен на 1 июня.

Данные статистики обнародованы на веб-сайте НБУ,

Денежная масса в Украине в мае 2018 года возросла на 0,5% - до 1 трлн 197,638 млрд грн.

С начала года денежная база выросла на 2% с 399,1 млрд гривен.

Объем наличных денег в обращении, по оперативным данным НБУ, в мае вырос на 0,9% с 330,2 млрд гривен на 1 мая до 333,2 млрд гривен на 1 июня.

Денежная масса в апреле 2018 года возросла на 1,9% - до 1 трлн 191 млрд гривен.

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Напомним, Национальный банк Украины в 2016 году потратил на печать денег 1,3 млрд грн. Сумма убедительно свидетельствует о необходимости развития безналичной экономики.