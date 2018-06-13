Украинская гривна возглавила список валют, которые наиболее укрепились к доллару с начала 2018 года.



Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, в 2018 году гривна выросла на 7,6% по отношению к доллару, опередив грузинский лари и колумбийский песо.





Отмечается, что у Украины, которая входит в ТОП-5 наиболее уязвимых развивающихся рынков, есть ряд проблем. В частности, у нее низкий объем золотовалютных резервов, высокий уровень коррупции и большой госдолг.



Как уточняет Bloomberg, держать под контролем государственные финансы помогла программа сотрудничества с МВФ.

Напомним, МЭРТ озвучило прогноз роста экономики на ближайшие годы. В 2018 году реальный ВВП должен увеличиться на 3,2%, а уровень инфляции составит 9,7%.