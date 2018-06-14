В Украине может опять подорожать алкоголь

Министерство экономического развития и торговли предлагает повысить минимальные оптово-отпускные и розничные цены на некоторые виды алкогольных напитков.



Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном на сайте ведомства.



В частности, предлагается повысить цены на водку и ликеро-водочные изделия на 12,4-19,6%; виски, ром и джин на 12%; коньяк (бренди) на 6,6-9,5%, вина на 4,5-13,5%.



"Базой расчетов послужили данные по стоимости производства за второе полугодие 2017 года (материальные, общепроизводственные, административные и финансовые расходы) производителей", – говорится в сообщении.

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В Минэкономики напомнили, что в 2018 году ставки акцизного налога на коньяк повышены на 20% с 105,80 грн. до 126,96 грн. за 1 литр 100% спирта.



"Произошел рост составляющих цены на алкоголь из-за подорожания компонентов производства, в частности цен на спирт, тару, комплектующие. Поэтому на сегодняшний день размер минимальных цен не соответствует реальным затратам на производство и реализацию алкогольных напитков и нуждается в корректировке", – отмечают в ведомстве.



В последний раз Кабмин поднимал минимальные цены на алкоголь в августе 2017 года.

Напомним, ученые пришли к выводу, что разные виды алкоголя вызывают различные эмоции.