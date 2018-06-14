Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Деньги » Газпром отказался от размещения евробондов, опасаясь ареста активов, - СМИ

Газпром отказался от размещения евробондов, опасаясь ареста активов, - СМИ

Газпром отказался от размещения евробондов, опасаясь ареста активов, - СМИ
Фото: vybor.md

Речь идет о риске ареста средств Нафтогазом

14.06.18 135
000

Российский газовый монополист Газпром отменил намеченное на середину июня размещение евробондов в фунтах стерлингов.

Причиной тому стал риск ареста привлеченных средств по искам Нафтогаза, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

Напомним, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение по спору между Газпромом и Нафтогазом в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины. 

Суд обязал Газпром доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

 Газпром надеется обжаловать это решение в гражданском суде. Но Нафтогаз решил начать взыскание этих средств в зарубежных юрисдикциях, не дожидаясь апелляции.

Нафтогаз уже предпринял юридические действия, направленные на арест дочерних компаний Газпрома и их активов в Швейцарии и Нидерландах. 

Ранее Фокус сообщал, что НАК "Нафтогаз" предложил российскому Газпрому провести переговоры о транзите природного газа в трехстороннем формате с участием ЕС.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Кличко готов судиться с НафтогазомНафтогаз грозится отключить газ 129 населенным пунктамНафтогаз уплатил в бюджет страны 53,5 млрд гривен налогов
Топ-10
  1. Порошенко из прошлого. Как "король-гражданин" оказался "королём-буржуа" и потерял всё 6489
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 56915
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 3878
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 9952
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 19610
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 8481
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 15233
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 16306
  9. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 9562
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 6937
  1. В Нигерии сын похоронил отца в новом BMW за 88 тысяч долларов 5473 / 5953
  2. Эффект беби-бокса. Оправдало ли себя открытие "окон жизни" при роддомах и больницах 4581 / 4982
  3. Те же лица, только в профиль. Зачем Юлия Тимошенко рекламирует достижения пластической хирургии 3890 / 4346
  4. "Самая массовая оргия" не состоялась: участников не хватило 3242 / 4024
  5. Сломанный чучхе. Что сделало Ким Чен Ына покладистым 2034 / 4508
  6. Сократилось число неподконтрольных Украине населенных пунктов на Донбассе 1981 / 2181
  7. Подозрительная личность. Смогут ли детективы НАБУ найти коррупцию в администрации президента 1772 / 1780
  8. Путин решил повысить пенсионный возраст для россиян 1710 / 1916
  9. Перші дні війни. Як звільняли Маріуполь 1580 / 1834
  10. Рай закривається. Як тепер будуть працювати офшори на Кіпрі 1536 / 1813
  1. Те же лица, только в профиль. Зачем Юлия Тимошенко рекламирует достижения пластической хирургии 25 / 4346
  2. Подозрительная личность. Смогут ли детективы НАБУ найти коррупцию в администрации президента 16 / 1780
  3. Перші дні війни. Як звільняли Маріуполь 13 / 1834
  4. Рай закривається. Як тепер будуть працювати офшори на Кіпрі 12 / 1813
  5. Да будет танк. Когда в Украине появится вооружение будущего 10 / 2055
  6. Украинцы восхитили жюри американского талант-шоу 5 / 759
  7. Порошенко из прошлого. Как "король-гражданин" оказался "королём-буржуа" и потерял всё 5 / 6489
  8. Невоенное дело. Как ветеранов АТО учат быть предпринимателями 5 / 509
  9. Жажда свободы. Сможет ли массовая голодовка узников Кремля привести к освобождению десятков политзаключенных 4 / 142
  10. "Яблоку негде упасть", - в сети появились свежие фото пустых крымских пляжей 4 / 814
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.