Газпром отказался от размещения евробондов, опасаясь ареста активов, - СМИ

Российский газовый монополист Газпром отменил намеченное на середину июня размещение евробондов в фунтах стерлингов.

Причиной тому стал риск ареста привлеченных средств по искам Нафтогаза, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение по спору между Газпромом и Нафтогазом в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины.

Суд обязал Газпром доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

Газпром надеется обжаловать это решение в гражданском суде. Но Нафтогаз решил начать взыскание этих средств в зарубежных юрисдикциях, не дожидаясь апелляции.

Нафтогаз уже предпринял юридические действия, направленные на арест дочерних компаний Газпрома и их активов в Швейцарии и Нидерландах.

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Ранее Фокус сообщал, что НАК "Нафтогаз" предложил российскому Газпрому провести переговоры о транзите природного газа в трехстороннем формате с участием ЕС.