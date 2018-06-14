Еврокомиссия предложила Украине новую финансовую помощь

Члены Еврокомиссии предложили Украине финансирование для развития европейской политики соседства.
Об этом в Twitter написал корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
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"Европейская Комиссия предлагает 22 миллиарда евро для европейской политики соседства на 2021-2027 годы. Обычно эти деньги разделены на 2/3 на юг и 1/3 на восток. Это означает около 1 млрд в год для Украины, Грузии, Белоруссии, Армении, Азербайджана и Молдавии", - написал он.
Напомним, 13 июня депутаты Европарламента поддержали предложение Еврокомиссии выделить новую программу макрофинансовой помощи Евросоюза для Украины в объеме 1 млрд. евро.