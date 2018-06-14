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Главная » Деньги » НКРЭКУ объявила новые тарифы на тепло и свет в Киеве

НКРЭКУ объявила новые тарифы на тепло и свет в Киеве

НКРЭКУ объявила новые тарифы на тепло и свет в Киеве
Фото: ukrafoto.com

Они вступят в силу с 1 августа

14.06.18 116
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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила проект постановления об установлении тарифов на производство тепловой энергии КП "Киевтеплоэнерго" и отпуск электрической энергии и для ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Планируется, что с 1 августа 2018 для "Киевтеплоэнерго" вступят в силу следующие тарифы:

• на отпуск электрической энергии - 182,91 коп./КВт∙ч.;

• на производство тепловой энергии для предоставления населению услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды - 784,58 грн / Гкал;

• на производство тепловой энергии для предоставления религиозным организациям услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды - 477,19 грн / Гкал;

• на производство тепловой энергии для предоставления услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды учреждениям, финансируемым за счет государственного и местных бюджетов - 1187,20 грн / Гкал;

• на производство тепловой энергии для нужд других потребителей - 1186,56 грн / Гкал.

В соответствии с порядком формирования тарифов на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку, услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды (постановление НКРЭКУ (от 24.03.2016 № 377) стоимость тепловой энергии включает в себя стоимость ее производства, транспортировки и снабжения.

Напомним, 6 июня глава НКРЭКУ Оксана Кривенко Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг отложила рассмотрение вопроса повышения цены на электроэнергию для населения.

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