НБУ совместо с ЕБРР разработали закон по управлению проблемными задолженностями банков, - Рожкова

У Нацбанка немало возможностей нормативно побудить банки к необходимости реструктуризации.

Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

"Однако, на контрагентов банков мы не имеем никакого влияния. И это проблема. Чтобы ее решить, мы совместно с ЕБРР и другими консультантами разработали законопроект о компании по управлению проблемными задолженностями", - заявил Рожкова в интервью truman.ua.

"Идея проста: дать возможность любым потенциальным инвесторам создавать такие компании и с их помощью выкупать проблемные кредиты. Или искать потенциальных покупателей. Помогать банкам реструктуризировать эти долги. Представьте: есть реальная компания, работающая на рынке нефтепродуктов, она влияет на экономику, но пострадала от кризиса и имеет высокий уровень NPL (Просроченный кредит — кредит, по которому не выполняются условия первоначального кредитного соглашения. - Ред). Если банки решат довести ее до банкротства, то могут буквально разорвать на части. Однако если эта компания с банками договорится, то получит возможность восстановить платежеспособность. Для этого ей нужны оборотные средства, а она не может их получить... В итоге круг замкнулся. И именно здесь должна прийти другая компания, готовая предложить ей инструментарий для восстановления", - объясняет Рожкова .

"ЕБРР ожидает принятия соответствующего закона, что сделает возможным создание таких компаний. Это реальный бизнес, это позволит им инвестировать в украинскую экономику. Только в этом году они инвестировали 300 млн евро в создание подобных компаний в Восточной Европе. Но пока закон завис в недрах профильного комитета Верховной Рады", - заявила первый заместитель главы НБУ.

Напомним, Нацбанк отрицает угрозу дефолта Украины от разрыва сотрудничества с МВФ.