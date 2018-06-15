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Суд отменил постановление Кабмина о нормах потребления газа при отсутствии счетчиков

Суд отменил постановление Кабмина о нормах потребления газа при отсутствии счетчиков
Фото: oask.gov.ua

Троекратное снижение нормы признано необоснованным

15.06.18 59
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Окружной административный суд Киева восстановил действие втрое большей нормы потребления газа при отсутствии счетчика.

Как пишет Интерфакс-Украина, решение суда отменяет постановление Кабмина №203 от 23 марта 2016 года, которым регламентировались нормы потребления газа, действующие последние два года, и восстановлено постановление Кабмина №619 от 8 июня 1996 года.

Так, теперь норматив потребления газа для домохозяйств, использующих только газовою плиту при наличии центрального горячего водоснабжения равен 9,8 куб. м/мес. на одного человека (вместо 3,3 куб. м.), для домохозяйств с плитой и без центрального ГВП – 18,3 куб. м. (вместо 5,4 куб.м.), а с плитой и водонагревателем – 23,6 куб.м. (вместо 10,5 куб.м.).

Суд в качестве причины отмены постановления указывает ряд нарушений, допущенных при его принятии. В частности, постановление №203 не было включено в годовой план подготовки регуляторных актов Кабмином – таким образом, не была обеспечена надлежащая прогнозируемость и последовательность регуляторной деятельности.

Кроме того, суд обратил внимание на то, что Министерство энергетики и угольной промышленности при подготовке документа не обнародовало надлежащий анализ его влияния, а также информацию, необходимую для подачи замечаний и предложений к нему со стороны физических и юридических лиц. Также, по данным суда, проект соответствующего постановления отказалась согласовать Государственная регуляторная служба Украины.

Правительство может обжаловать решение Окружного админсуда Киева в высшей инстанции. 

Напомним, Кабмин отложил пересмотр цен на газ для украинцев до 1 августа.

 

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