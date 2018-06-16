Китай ввел ответные пошлины на американские товары

Министерство финансов Китая объявило о введении 25% пошлины на 659 товаров из США.
Об этом передает Reuters.
"В соответствии с Законом о внешней торговле КНР и другими законодательными актами, комитет по таможенным тарифам Госсовета КНР принял решение ввести ввозную пошлину на 659 наименований товаров, импортируемых из США, объемом около 50 миллиардов долларов", – говорится в заявлении ведомства.
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Пошлина на 545 товаров на сумму около 34 миллиардов долларов вступит в силу 6 июля, а дата вступления пошлины на другие товары будет объявлена позднее.
Ранее президент США Дональд Трамп официально объявил о введении пошлин на китайские товары.