Импорт товаров из РФ в Украину вырос на треть

Импорт российских товаров в январе-апреле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 31%, сообщает Государственная служба статистики.



Согласно отчету по объемам внешней торговли в первом квартале текущего года, общая сумма импорта товаров из РФ достигла 2,5 миллиардов долларов, что составляет 131% к январю-апрелю 2017 года.



При этом объем экспорта в РФ составил 1,1 миллиард долларов (93,6% соответственно).

Структура закупок в РФ в отчете Госкомстата не указывается.



Отрицательное сальдо торговли с РФ составило 1.377 млрд. долл., что вдвое ниже аналогичного показателя 2017 года.



В целом Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 210 стран мира и экспортировала товаров на 15,5 млрд. долларов (112,8% к соответствующему периоду 2017-го), импортировала - на 16,9 млрд. (115,1%).



Отрицательное сальдо составило 1422,9 млн.долл. (в январе-апреле 2017 г. также отрицательное - 968,6 млн.долл.).



Отметим, дефицит внешней торговли товарами в Украине за первые четыре месяца 2018 года составил 1,423 миллиарда долларов. Это в 1,5 раза выше дефицита за аналогичный период 2017 года на уровне 968,6 миллиона долларов.