Самая главная труба. Победит ли украинская ГТС "Северный поток-2"

Украине нужно бороться за сохранение своей газотранспортной системы, почему это важно и что мы можем предпринять, узнавал Фокус

Многолетний проект России и Германии по строительству транспортной системы для поставок голубого топлива европейским странам в обход Европы вот-вот может перейти в заключительную стадию. Россия выдала первое разрешение на строительство "Северного потока-2" на своей территории. Если Украине не удастся убедить ЕС и США остановить или хотя бы замедлить этот проект, то уже через год-полтора украинская ГТС перестанет быть основным транзитёром российского газа.

По дну морскому

Россия с Германией решили строить газопровод по дну Балтийского моря. Его окрестили "Северным потоком". В 2011 году была запущена первая нить транзита. Разрешение на её постройку дали три страны помимо Германии и РФ — Финляндия, Дания и Швеция. В 2010 году начались политические переговоры о том, чтобы увеличить мощности транспортной системы до 55 млрд куб. м в год. Вторую ветку потока предполагают протянуть по дну моря параллельно с первой. История вокруг подготовки этого проекта складывалась интересно. С 2014 года Россия декларировала "Северный поток", как единственно возможный путь поставок газа в Европу. Но с 2017 года риторика несколько изменилась — Россия выступила за то, чтобы оставить часть транзита украинской ГТС. Этот же тезис в 2018 году озвучивает официальный Берлин. Смещение акцентов произошло параллельно с возникновением сомнений в том, что "Северный поток" — исключительно коммерческий проект для Германии. "Риторика сменилась в апреле этого года, после визита Порошенко к Меркель, когда она признала, что есть политическая составляющая", — говорит Александр Харченко, директор Центра исследования энергетики. Он поясняет, что проект "Северный поток-2" находится в 100% собственности Газпрома. Немецкие компании, которые участвуют в строительстве второй нитки газопровода, не являются собственниками проекта. Они кредитуют проект под 15% годовых. Но выяснилось, что на таких условиях компании из Германии заходят только под государственные гарантии возврата долга. "Как стало известно, часть денег, которые предоставляются как займы немецкими компаниями, прогарантированы немецким правительством через экспортное агентство "Гермес", — поясняет Харченко.

Датские страхи

"Северный поток-2" находится в 100-процентной собственности Газпрома. Европейские партнёры не являются собственниками проекта, они кредитуют проект под 15% годовых

Тем временем Германия уже выдала технические разрешения на строительство газопровода. 7 июня согласилась на строительство Швеция. Не возражает и Финляндия. Своё слово должна сказать ещё Дания. "Но Дания не хочет принимать решение самостоятельно. В 2017 году в стране приняли закон, по которому решение по "Северному потоку-2" должен принять министр иностранных дел Дании", — рассказывает о дилемме Илия Куса, эксперт по международной политике аналитического центра "Украинский институт будущего". Такая политика, по мнению Кусы, показывает, что Дания ищет возможность переложить ответственность на одного человека, поскольку у страны нет веских причин отказать в строительстве второй нитки газопровода. "Дания свою внешнеполитическую позицию строит исключительно в рамках международного права. В этой ситуации работает Конвенция по морскому праву", — комментирует Илия Куса. В соответствии с этим документом нет причин запретить использовать шельф моря для прокладки газопровода. "Экологические аргументы тоже не действуют, потому что первая нитка "Северного потока" была построена и запущена. Дания дала разрешение на строительство в своих водах. Тогда экологическое агентство страны сделало вывод, что газопровод не несёт угрозы для экологии", — отмечает Куса.

Дании важно не нарушать конвенции, поскольку она вместе с Россией, Норвегией и США претендует на разработку арктического шельфа. Любой прецедент могут использовать против датчан. Кроме того, у Дании нет резонов портить отношения со своим крупнейшим торговым партнёром — Германией. Решение датской стороны будет зависеть ещё от одной составляющей — безопасности страны. "Там идёт дискуссия, потому что датчане боятся России. Главный участник этой дискуссии — США, которые убеждают Данию, что они члены НАТО и у них нет повода для волнения, — поясняет Александр Харченко. Датчане же говорят, что они будут меньше волноваться, если США пришлёт им пару эсминцев".

Дискутируя в таком ключе, Дания всё ещё думает. Хотя определённый вариант для манёвра себе предусмотрела: страна приняла закон, позволяющий запретить проект из соображений нацбезопасности. Отказ Дании не гарантирует, что проект закроют, но реализация сдвинется во времени. Минимум на $1,5 млрд вырастет его стоимость, которая сегодня оценивается в $10,5 млрд.

Газовые санкции

Для того чтобы помешать планам РФ и Германии запустить "Северный поток-2", высшее руководство Украины просит поддержки у международных партнёров. По мнению Кусы, реально повлиять на ситуацию кроме Дании сможет только США. Америка может ввести санкции, весь вопрос в том — какие?

"Если США придётся вводить санкции, то против мощных игроков — крупный европейских компаний, которые финансируют эту трубу: голландской Royal Dutch Shell, немецкой E.ON, австрийской OMV и французской Engie", — говорит Куса. Эксперт считает, что эти компании тесно сотрудничают с американскими фирмами и вряд ли США пойдут на прямую конфронтацию. Поэтому санкции могут быть временными, как в случае с российской компанией "РУСАЛ" Олега Дерипаски. Хотя ограничения могут быть серьёзнее, поскольку представители Украины больше года вели переговоры с Госдепом для получения поддержки Штатов. "Сегодня США против "Северного потока", и это консолидированная позиция на всех управленческих уровнях страны", — рассказывает Харченко.

Украине будет выгодна только полная загрузка газопровода, а это 140 млрд куб. м газа ежегодно

Вероятность того, что проект строительства газопровода будет отложен без участия США, существует. Против его реализации выступают немецкие экологи. Рассмотрение их протеста сейчас началось в суде, но неясно, когда может быть окончательное решение. "Экологи пытались вытребовать запрета на какое-либо строительство до момента решения суда. Но суд не дал такого разрешения и решил дальше рассматривать дело", - поясняет ход событий Александр Харченко.

Всё или ничего

Ситуация складывается таким образом, что Украине нужно побороться за сохранение ведущих позиций как транспортёра газа в Европу. Для этого европейским странам должно быть выгодно работать с украинской ГТС. Заинтересовать их можно, только дав доступ к трубе. "У Украины есть часть домашней работы, от выполнения которой зависит отношение к нам и нашей газотранспортной системе, — комментирует Роман Ницович, руководитель программ аналитического центра DiXi Group. — Стоит показать Европе понятный план функций транспортирования и хранения газа, выполнить его и привлекать партнёров — операторов газотранспортных европейских сетей с тем, чтоб их заинтересованность и включение в наш рынок росла".

Александр Харченко отмечает, что инициативу привлечения европейских компаний поддерживает как Нафтогаз, так и представители всей вертикали украинской власти. Они пришли к единой позиции меньше месяца назад. "Нужно до конца 2018 года определиться с европейскими компаниями, которые войдут в консорциум и будут работать с украинской ГТС", — добавляет эксперт.

По словам Романа Ницовича, Украине будет выгодна только полная загрузка газопровода, а это 140 млрд куб. м газа ежегодно. Любое согласие на минимальные объёмы прокачки через украинскую ГТС не даёт никаких гарантий. "Какие гарантии могут быть предоставлены, если Россия не придерживается ни международных соглашений, ни каких-то юридических контрактов, ни арбитражных решений. Сейчас из украинского газопровода хотят сделать страховочный вариант для "Северного потока", — считает Ницович.

Увеличение мощностей "Северного потока" ставит перед Европой ещё один важный вопрос. Если украинская ГТС, мощность которой больше северного аналога в разы, перестанет использоваться, какие страны ЕС и как будут снабжаться газом. "У Германии, Австрии, Италии с газом будет всё нормально. В зоне Восточной Европы за исключением Румынии возникает дефицит газа", — приводит исследование немецких экономистов Александр Харченко.

Для Украины самым выгодным вариантом будет закрытие "Северного потока-2". Но пойдёт ли на это Россия с Германией и хватит ли у украинской стороны переговорного мастерства и принципиальности в том, чтобы нарушить планы РФ? Ответ на этот вопрос станет известен уже в ближайший год.