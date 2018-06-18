В Украине закрыли сеть фальшивых криптообменников

ОПГ опутала Интернет сетью фейковых сайтов, с помощью которых обманывала граждан

Киберполиция разоблачила группу онлайн-мошенников, которые создали сеть фейковых веб-обменников по конвертации криптовалюты.

Об этом сообщает FinClub.

ОПГ опутала всемирную веб-сеть фейками, с помощью которых обманывала граждан, желающих провести операции с криптовалютой.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины киберполицейские вышли на подозреваемых: жителей города Днепра в возрасте от 20 до 26 лет.

Работники киберполиции сейчас проводят исследования всех обнаруженных псевдо-сайтов для установления суммы нанесенного ущерба.

Пострадавшие переводили деньги на электронные кошельки, зарегистрированные на поддельные документы иностранных граждан. После зачисления средств злоумышленники прекращали работу веб-обменника, потом открывали новый мошеннический веб-ресурс.

"Преступная группа состояла из четырех человек. Злоумышленники, обладая специальными знаниями и навыками в области программирования, создали собственную CMS-систему управления контентом сайтов-обменников. Созданные веб-ресурсы имитировали легальную деятельность веб-обменников с разнонаправленной конвертацией криптовалюты и получали фиктивные положительные рейтинговые отзывы", – говорится в сообщении Нацполиции.

Напомним, украинский суд впервые принял иск о компенсации морального ущерба в биткоинах.