Аэропорт Борисполь проиграл дело о многомиллионном штрафе

Верховный Суд Украины в составе коллегии Кассационного хозяйственного суда признал правомерность решения Антимонопольного комитета от 24 января 2017 года в деле против международного аэропорта Борисполь.
Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.
В АМКУ напомнили, что согласно решению, действия аэропорта являются злоупотреблением монопольным положением, которое заключалось в необоснованном отказе в согласовании заявок на получение сертификата соответствия на осуществление аэропортовой деятельности и промедлении при согласовании внутренней документации компании "Интеравиа", а также в установлении платы за пользование инфраструктурой аэропорта на необоснованном уровне.
За совершение этих нарушений АМКУ наложил на аэропорт Борисполь штраф в размере 12,8 млн грн.
Ранее решением Хозяйственного суда города Киева и постановлением Киевского апелляционного суда была признана правомерность данного решения АМКУ.
При этом Верховный Суд признал недействительным решение комитета относительно обязательства Борисполя разграничить счета на свою деятельность по управлению инфраструктурой и регуляторную деятельность, а также счета на оказание услуг по наземному обслуживанию. Но в остальной части иска аэропорта Борисполь о признании недействительным решения АМКУ было отказано.
Таким образом Верховный Суд окончательно подтвердил неправомерность действий аэропорта, установленных решением комитета, как нарушение законодательства о защите экономической конкуренции, подчеркивают в АМКУ.
Напомним, Кабмин утвердил строительство экспресса из Киева в аэропорт "Борисполь".