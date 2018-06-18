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Главная » Деньги » Аэропорт Борисполь проиграл дело о многомиллионном штрафе

Аэропорт Борисполь проиграл дело о многомиллионном штрафе

Аэропорт Борисполь проиграл дело о многомиллионном штрафе
Фото с сайта letsportpeople.com

Речь идет о сумме в 12,8 млн грн

18.06.18 74
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Верховный Суд Украины в составе коллегии Кассационного хозяйственного суда признал правомерность решения Антимонопольного комитета от 24 января 2017 года в деле против международного аэропорта Борисполь.

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

В АМКУ напомнили, что согласно решению, действия аэропорта являются злоупотреблением монопольным положением, которое заключалось в необоснованном отказе в согласовании заявок на получение сертификата соответствия на осуществление аэропортовой деятельности и промедлении при согласовании внутренней документации компании "Интеравиа", а также в установлении платы за пользование инфраструктурой аэропорта на необоснованном уровне.

За совершение этих нарушений АМКУ наложил на аэропорт Борисполь штраф в размере 12,8 млн грн.

Ранее решением Хозяйственного суда города Киева и постановлением Киевского апелляционного суда была признана правомерность данного решения АМКУ.

При этом Верховный Суд признал недействительным решение комитета относительно обязательства Борисполя разграничить счета на свою деятельность по управлению инфраструктурой и регуляторную деятельность, а также счета на оказание услуг по наземному обслуживанию. Но в остальной части иска аэропорта Борисполь о признании недействительным решения АМКУ было отказано.

Таким образом Верховный Суд окончательно подтвердил неправомерность действий аэропорта, установленных решением комитета, как нарушение законодательства о защите экономической конкуренции, подчеркивают в АМКУ.

Напомним, Кабмин утвердил строительство экспресса из Киева в аэропорт "Борисполь".

 

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