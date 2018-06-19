Сеанс правды. Зачем украинские бизнесмены всё чаще проверяют своих сотрудников на полиграфе

Укрэнерго, "Велика кишеня", "Новая почта", "Киевстар", "Эпицентр", "Київбуд", Приватбанк, Министерство обороны, прокуратура, Национальная полиция, ГБР, НАБУ и многие другие компании и учерждения проверяют своих сотрудников на детекторе лжи. Как выглядит эта процедура и зачем она нужна, разбирался Фокус

"У вас есть конституционные права. Вы имеете право отказаться от тестирования. Если вы в чём-либо виноваты, я убедительно настаиваю на том, чтобы вы не проходили полиграф. Если вам есть что скрывать, я определю, что вы лжёте".

Такое предупреждение слышит каждый, кто проходит детектор лжи. Даже на человека невиновного эти слова наводят ужас. Я сижу в комнате с однотонными зелёными стенами. Напротив меня — полиграфолог с уверенным ровным голосом и безэмоциональным лицом. На стенах картины, не вызывающие никаких ассоциаций. И удручающая тишина. Отвечая, тестируемый должен сосредоточиться именно на вопросе, любое отвлечение исказит данные.

На мне закреплены несколько датчиков. Они фиксируют моё дыхание, сердцебиение и реакцию нервной системы на задаваемые вопросы. Ощущение, будто ты на электрическом стуле. Не хватает только косынки на голове. Каждый вопрос звучит с периодичностью в 25 секунд. Это время кажется вечностью. Страх, неуверенность и паника. Никаких приятных ощущений. 60 вопросов, большинство из которых повторяется в разных интерпретациях, и два часа непрерывного стресса. Как только человек начинает врать, приборы фиксируют изменения в работе его организма. Полиграфолог это видит в диаграммах перед собой.

— Готовы ли вы за тысячу долларов раскрыть коммерческую тайну своей компании?

— На ваших глазах кто-нибудь из работников присваивал себе имущество или средства предприятия?

— В результате ваших действий какая-либо компания понесла материальные или финансовые потери?

— Вы сейчас пытаетесь оказать противодействие детектору лжи?

Подобные вопросы задают тем, кто проходит скрининговую проверку при трудоустройстве на работу. В Украине эта практика пока не особо распространена, однако интерес работодателей к ней растёт. При приёме на работу своих сотрудников проверяет ПриватБанк и Харьковский машиностроительный завод "ФЭД". Полиграф проходят служащие Министерства обороны, прокуратуры, Национальной полиции, ГБР и НАБУ.

Бизнес на полиграфе. Сегодня около 20% предпринимателей проверяют подчинённых на детекторе лжи

Сотрудники ПриватБанка проходят полиграф в трёх случаях: при приёме на работу, периодически (для тех, кто несёт финансовую ответственность) и при проведении внутреннего расследования. Если прибор показывает, что человек воровал или злоупотреблял положением, это не является причиной для увольнения. В таком случае начинается служебное расследование, и лишь при подтверждении факта работника увольняют за нарушение кодекса этики предприятия или за нарушение Уголовного кодекса.

Заработать на полиграфе

"Все говорят о коррупции в государственных учреждениях, но на самом деле в бизнесе эта проблема не менее распространена", — рассказывает Владимир Ведмидь, исполнительный директор Всеукраинской ассоциации полиграфологов. По его словам, в 2017 году интерес украинских работодателей к полиграфу был в два раза выше, чем годом ранее. Сегодня около 20% предпринимателей проверяют подчинённых на детекторе лжи. Порядка сотни украинских компаний тестируют сотрудников при приёме на работу, остальные обращаются к полиграфологам, когда на предприятии произошло ЧП. "Есть два типа собственников: тот, кто хочет предотвратить кражи и тестирует сотрудников на входе, и тот, кто "борется с пожаром". Последних — около 70%. Мы проверяли работников Укрэнерго, "Великої кишені", "Новой почты", "Киевстара", "Эпицентра", "Київбуда" и многих других", — вспоминает Ведмидь.

Среди тех, кто проводит скрининги при трудо­устройстве, есть и ювелирные компании. С помощью полиграфа работодатели узнают, подливал ли потенциальный сотрудник свинец в золото и спиливал ли изделия. Эти данные никак не узнаешь, пока "не залезешь человеку в голову".

Заметив кражу, чаще всего к полиграфологам обращаются зерновые корпорации, строительные фирмы и розничные сети. Как правило, тестируют тех, кто принимает решение о закупках, распределяет финансовый бюджет и контролирует качество. Тех, кто, грубо говоря, "может сидеть на откатах".

"Допустим, человек работает в торговой продуктовой сети. Он принимает решение о закупке 100 т рыбы. Завышение даже на 50 копеек на одном килограмме для него — это уже 50 тыс. грн себе в карман. Собственник крупного бизнеса не отследит такую схему, а компания понесёт убытки, — приводит пример из жизни Ведмидь. — У строительных компаний больное место — это прорабы на стройке и их "мёртвые души". Вам как собственнику прораб говорит, что у него в подчинении, допустим, 26 строителей, а реально работает 17. То есть за девятерых он получает зарплату. Если вы строите несколько домов, то физически не сможете ездить и проверять каждый день количество людей на всех объектах. Коррумпированность в бизнесе крайне высока. Таких примеров очень много".

Соврать не получится. Обмануть полиграф могут лишь разведчики, агенты ЦРУ, МИ-6, Моссада или же монахи, в совершенстве владеющие своим телом и умеющие останавливать сердцебиение

Обмануть машину

Если работодатель хочет выяснить, воруют ли его подчинённые, то на полиграфе им задают, как правило, такие вопросы: "За последний год вы зарабатывали деньги?", "В структуре ваших заработанных денег в основном заработная плата?", "В структуре ваших заработанных денег в основном деньги родственников?", "В структуре вашего дохода в основном левые заработки?", "Вы купили за прошлый год машину?", "Если бы не было откатов, вы себе могли бы позволить этот автомобиль?"

Уверенно врать, отвечая на все вопросы на протяжении двух часов, довольно сложно. Вероятность точности показаний полиграфа 92–93%. Если достоверность ниже 85%, специалисты заключение не дают. Данные могут быть некорректны по двум причинам: когда человек воспринимает полиграф как игру и понимает, что от этих данных ничего не зависит, а его судьба никак не изменится. Или же если появляется что-то, что нивелирует значимость полиграфа, — к примеру, вечером перед тестированием человек узнаёт о тяжёлой болезни близкого родственника.

Можно ли обмануть полиграф? Можно. Но не полиграф, а полиграфолога. На это способны разведчики, агенты ЦРУ, МИ-6, Моссада или же монахи, в совершенстве владеющие своим телом и умеющие останавливать сердцебиение. Все остальные, как правило, попадаются. Люди пытаются противодействовать полиграфу тремя способами: физически, фармакологически или психологически. Первый способ самый примитивный и быстрее всего выявляемый. Человек пробует причинить себе боль, к примеру, покусывая щёку или зажимая мышцы, надеясь исказить данные. Однако датчики быстро считывают изменения в человеке, да и опытный полиграфолог тут же это пресекает. Второй способ — принять медицинские препараты, которые приглушат реакцию человека. Однако и это не особо работает. "Если я вижу абсолютно ровного человека, которого ничего не цепляет, я задаю провокационный вопрос. Например, у женщины 35 лет я спрошу, не боится ли она, что у неё не будет детей, а у мужчины узнаю, не считает ли он себя неудачником. Такие вопросы всегда вызывают реакцию. Если реакции нет, значит, человек принял лекарства, и я останавливаю тест", — объясняет Владимир Ведмидь. Третий способ — абстрагироваться от реальности. Именно этому обучают разведчиков.

Главный полиграфолог страны. Владимир Ведмидь проводил тесты, в результате которых обнаруживались откаты в несколько миллионов гривен

Кто здесь крыса

"Полиграф надо проходить добровольно", — говорит полиграфолог из Винницы Александр Белинский и вспоминает ситуацию, когда бизнесмены из 90-х "по-своему" решали вопросы и приводили к нему связанного или избитого человека, чтобы на полиграфе выяснить, "взял ли он из казны". Белинский настаивает: в таких обстоятельствах полиграфологи не работают. Человек должен прийти сам и дать письменное согласие на проверку.

"Полиграфолог — это детектив и психолог в одном флаконе. В 90% случае ещё на прединтервью я понимаю, врёт человек или нет. Потом прибор лишь подтверждает мои догадки", — рассказывает Белинский. За 12 лет работы он проверил немало сотрудников частных предприятий. На предтестовом интервью оговаривается тема беседы, но не конкретные вопросы, поэтому часто люди попадаются именно на них. "Бывает, во время тестирования обнаруживаются очень интересные вещи. На одной агрофирме из 150 т зерна пропало 8 тонн. Я тестировал на полиграфе всех сотрудников, выяснил, что на предприятии проблемы с безопасностью, работники часто пьют по ночам на складе, воруют кабели, но при этом я точно видел по полиграммам, что зерно никто не воровал. Но 8 тонн ведь куда-то делись! Я такое заключение и дал заказчику, что у этих людей много грехов, но не этот. Позже выяснилось, что никакого воровства не было. Кран, проезжавший мимо, стрелой зацепил зерно, и эти 8 тонн лавиной упали с горы в приямок, а никто этого не заметил".

Многие бизнесмены, проверяя своих сотрудников, стараются не афишировать этого. Не так давно проверку на полиграфе проходили сотрудники одного элитного автосалона. Выяснилось, что ворует даже уборщица, разбавляя мыло, которое в закупке стоит 750 грн. Часто тестирование проходят продавцы магазинов антиквариата, где, как правило, нет безналичного расчёта и продавцы могут самостоятельно менять цены.

Заметив кражу, чаще всего к полиграфологам обращаются зерновые корпорации, строительные фирмы и розничные сети

"У нас в компании 35 филиалов. Руководители самостоятельно принимают решение о закупках, общаются с клиентами. Нам важно понимать, что эти люди не злоупотребляют своим положением, а проверить их самостоятельно для нас физически невозможно", — рассказывает Иван Давыденко, директор по развитию сети центров лазерной косметологии "Лазер Хауз", чья компания проверила своих топов и начальников отделов на полиграфе. По его словам, подобную практику использовали впервые и впредь планируют регулярно её проводить. "99% наших сотрудников отнеслись к детектору лжи очень достойно, с пониманием, не задавая лишних вопросов, и прошли его. Я тоже прошёл детектор и теперь понимаю, что учредители доверяют мне ещё больше", — говорит Давыденко.

Однако не все украинцы так доброжелательно реагируют на полиграф. Собеседник Фокуса, проходивший детектор лжи и пожелавший остаться неназванным, рассказывает, что до сих пор испытывает ощущение, что "внутри него будто копались". Он долго не соглашался на детектор, однако при отказе от тестирования его бы не наняли на работу.

В зависимости от количества проверяемых людей стоимость теста одного человека составляет 1,5–2,5 тыс. грн. Большие предприятия обучают и нанимают в штат собственных полиграфологов, таким образом оставляя все подробности внутри компании. Сегодня в Украине работает около 250 профессиональных специалистов. Рынок фактически пустой и неконкурентный. Доход полиграфолога в зависимости от его квалификации составляет от 15 до 50 тыс. грн в месяц.

Проходить полиграф или нет — дело добровольное. Согласно Конституции Украины любой человек имеет право отказаться от теста. В свою очередь, украинские полиграфологи декларируют, что скорее отпустят виновного, чем оболгут невиновного. Они утверждают, что в украинской практике не было скандальных прецедентов, когда полиграфолог дал бы некорректные данные.