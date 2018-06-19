72% опрошенных украинцев знают о криптовалютах, при этом владеют ими только 13%. Об этом свидетельствуют данные исследования Kantar TNS Online Track.

Исследование проводилось с целью понять, что украинские-интернет пользователи знают о криптовалютах, владеют ли ими, а также какую роль отводят государству в обращении криптовалют.

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Опрос проводился онлайн с 20 по 30 апреля 2018 года, в нем участвовало 1 000 респондентов, возраст которых – от 18 до 55 лет.

В частности результаты свидетельствуют, что 23% украинцев слышали только название и еще 3% впервые столкнулись этим термином.

В ТОП-5 известных криптовалют вошли: Bitcoin – 98%, Litecoin – 29%, Bitcoin Cash – 27%, Dash – 14%, NEM – 6%.

Главной причиной, почему украинцы не покупают криптовалюты, было названо недоверие. Так считают 50% опрошенных.

Напомним, Европарламент ужесточил контроль над криптовалютами.