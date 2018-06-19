Базовый бюджет Пентагона в 2019 году составит 617 млрд долларов

Сенат Конгресса США принял законопроект об оборонном бюджете на 2019 финансовый год в размере 716 млрд долларов.
Как сообщает Reuters, законопроект предусматривает крупнейшее за десятилетие повышение зарплат военнослужащим, увеличение числа военных кораблей, единиц военной авиации, а также военного контингента.
617 млрд долларов будет выделено на базовый бюджет Пентагона, 68,5 млрд долларов – на зарубежные чрезвычайные операции, 21,6 млрд – на программу ядерных разработок.
В документе также есть поправка о запрете продаже Турции истребителей пятого поколения F-35. Ограничения связаны с покупкой Анкарой российских ЗРК С-400.
Теперь зконопроект должна одобрить Палата представителей, затем обобщенную версию должны принять обе палаты Конгресса, а также подписать президент США Дональд Трамп.
Напомним, ранее Комитет по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США представил проект закона "О бюджете США на 2019 на нужды национальной обороны", который предполагает выделение Украине 250 млн долларов.