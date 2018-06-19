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Главная » Деньги » Базовый бюджет Пентагона в 2019 году составит 617 млрд долларов

Базовый бюджет Пентагона в 2019 году составит 617 млрд долларов

Базовый бюджет Пентагона в 2019 году составит 617 млрд долларов
Фото: QHA Агентство Крымские Новости

Сенат США утвердил военные расходы 

19.06.18 26
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Сенат Конгресса США принял законопроект об оборонном бюджете на 2019 финансовый год в размере 716 млрд долларов.

Как сообщает Reuters, законопроект предусматривает крупнейшее за десятилетие повышение зарплат военнослужащим, увеличение числа военных кораблей, единиц военной авиации, а также военного контингента.

617 млрд  долларов будет выделено на базовый бюджет Пентагона, 68,5 млрд долларов – на зарубежные чрезвычайные операции, 21,6 млрд – на программу ядерных разработок.

В документе также есть поправка о запрете продаже Турции истребителей пятого поколения F-35. Ограничения связаны с покупкой Анкарой российских ЗРК С-400.

Теперь зконопроект должна одобрить Палата представителей, затем обобщенную версию должны принять обе палаты Конгресса, а также подписать президент США Дональд Трамп.

Напомним, ранее Комитет по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США представил проект закона "О бюджете США на 2019 на нужды национальной обороны", который предполагает выделение Украине 250 млн долларов.

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